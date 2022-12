Grinerová sa po prepustení zaradila do exkluzívneho klubu. Členom však nechce byť nikto

Basketbalistka strávila za mrežami takmer desať mesiacov.

Článok pôvodne vyšiel v denníku Washington Post.

WASHINGTON. Jessica Buchananová bola práve vo fitnescentre, keď televízia odvysielala správu, pri ktorej pocítila úľavu. Brittney Grinerovú, americkú basketbalovú hviezdu väznenú v Rusku, prepustili v rámci výmeny väzňov.

Buchananová Grinerovú osobne nepozná. Bývalá humanitárna pracovníčka, ktorú pred desiatimi rokmi piráti 93 dní zadržiavali ako rukojemníčku v Somálsku, však ako jedna z mála vie, čomu bude Grinerová čeliť.

Najprv prídu radostné stretnutia s blízkymi, potom množstvo žiadostí o rozhovor. Potom pochopenie veľkého úsilia, ktoré ľudia doma vynaložili na zabezpečenie jej slobody. Nakoniec sa dostaví precitnutie, že zajatie zanecháva stopu, ktorá nikdy nezmizne.

"Keď sledujete, ako sa tieto veci odohrávajú, a čas sa vlečie, presne viete, aké to je," povedala 43-ročná Buchananová. "Po prepustení si všetci myslia, že odteraz bude všetko v poriadku, pretože ste to zvládli, prežili ste. Je to fáza medových týždňov. To, čo nastáva potom, však nazývam 'prežitie prežitia'," priblížila.

Klub, v ktorom nikto nechce byť