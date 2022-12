Na severe Kosova zneli v noci explózie aj streľba, hlásia miestna polícia aj médiá

Napätie sa stupňuje aj napriek odloženiu miestnych volieb.

PRIŠTINA. Kosovská polícia a miestne médiá v nedeľu informovali, že na severe krajiny boli v noci zaznamenané explózie, streľba a blokovanie ciest.

Násilnosti na severe Kosova, ktoré je obývané Srbmi, sa odohrali napriek odloženiu miestnych volieb, ktoré boli naplánované na 18. decembra a ktoré Srbi odmietajú. Nijaké zranenia však neboli hlásené.

Misia Európskej únie v Kosove známa pod skratkou EULEX uviedla, že „na prieskumnú hliadku EULEX-u včera v noci niekto hodil ohlušujúcu granát", ale nespôsobilo to nijaké zranenie alebo škody.

Srbský prezident v sobotu povedal, že formálne požiada NATO o povolenie nasadenia srbských vojakov na severe Kosova, hoci pripustil, že s najväčšou pravdepodobnosťou to Severoatlantická aliancia neschváli.

Srbskí predstavitelia tvrdia, že rezolúcia OSN, ktorá formálne ukončila krvavé zásahy proti kosovským Albáncom v roku 1999, umožňuje návrat do Kosova zhruba tisíc srbským vojakom. Odsúhlasiť by to však musela mierová misia pod vedením NATO, ktorá pôsobí v Kosove od skončenia vojny, čo je vysoko nepravdepodobné.

Napätie na severe Kosova je tento týždeň vysoké, keďže na 18. decembra boli na severe krajiny naplánované miestne voľby. Priština ich však odložila na 23. apríla v snahe upokojiť situáciu.

Voľby sa majú konať preto, že zástupcovia etnických Srbov v novembri odstúpili zo svojich postov na protest proti rozhodnutiu kosovskej vlády zakázať Srbskom vydané evidenčné čísla automobilov.