Srbský prezident požiada NATO, aby mu umožnilo vyslať vojakov do Kosova

BELEHRAD. Srbsko požiada Severoatlantickú alianciu, aby mu umožnila rozmiestniť srbských vojakov a policajtov v Kosove, hoci nepredpokladá schválenie žiadosti. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič. Informovala o tom agentúra Reuters.

Vyhlásenie prichádza v čase rastúcich nepokojov na severe Kosova, ktorý obýva prevažne srbská menšina.

Srbsko chce v Kosove tisíc vojakov

Bolo by to prvýkrát, čo by Belehrad požiadal o rozmiestnenie vojakov v Kosove na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.

Srbské bezpečnostné sily nie sú v Kosove prítomné od roku 1999, keď Belehrad stratil nad svojou južnou provinciou kontrolu v dôsledku náletov NATO.

Belehrad by chcel rozmiestniť až tisíc vojakov, policajtov alebo colníkov na ortodoxných kresťanských náboženských miestach, v oblastiach so srbskou väčšinou a na hraničných priechodoch, ak takéto rozmiestnenie schváli veliteľ mierovej misie KFOR.

Vojna v Kosove

Kosovo v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Srbska, ktoré ale tento krok neuznalo a Kosovo stále považuje za súčasť svojho územia. Taktiež asi 50-tisíc Srbov žijúcich na severe Kosova neuznáva autoritu vlády v Prištine.

Vojna medzi jednotkami srbskej armády a kosovskoalbánskymi povstalcami si vyžiadala približne 10-tisíc obetí, väčšinou Albáncov.

Misia KFOR pôsobí v Kosove od roku 1999 na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a jej úlohou je zabezpečiť v krajine mier a stabilitu.