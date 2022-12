Zamestnanci denníka New York Times vstúpili do štrajku

Medzi zástancov štrajku patrí aj redakcia, ktorá pre digitálne médiá pokrýva mimoriadne správy.

Sídlo The New York Times. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Odborári z denníka New York Times vstúpili do 24-hodinového štrajku, ktorý je prvý v takomto rozsahu v redakcii týchto novín za posledné štyri desaťročia. Očakáva sa, že sa doň zapojí asi 1 100 zamestnancov.

Vo štvrtok ráno o tom prostredníctvom oznámenia na platforme Twitter informovalo odborové združenie The NewsGuild of New York, ktoré vo svojom spravodajstve citovala spravodajská televízia CNN.

"Rozhodnutie odmietnuť vykonávať prácu, ktorú máte radi, nikdy nie je ľahké, ale naši členovia sú ochotní urobiť všetko, čo je potrebné, aby vybojovali lepšiu redakciu pre všetkých," uviedli odbory.

Zlyhalo vyjednávanie

Rokovania medzi odborármi a zamestnávateľom sa uskutočnili v utorok a v stredu, ale ich stanoviská sa nepriblížili, a to najmä v otázkach zvyšovania miezd a podmienok telepráce.

Ako informovala agentúra AP, odborová organizácia v stredu večer prostredníctvom Twitteru oznámila, že dohoda nebola dosiahnutá a že štrajk sa uskutoční.

Hovorkyňa New York Times Danielle Rhoadesová-Haová však vo svojom vyhlásení uviedla, že v okamihu, keď odbory zverejnili tlačovú správu, že štrajk sa uskutoční, obe strany ešte stále rokovali.

Pokrytie spravodajstva

Podľa AP nateraz nie je jasné, aký vplyv bude mať štrajk na štvrtkové spravodajstvo periodika. Medzi zástancov štrajku patrí aj redakcia, ktorá pre digitálne médiá pokrýva mimoriadne správy.

Rhoadesová-Haová pre AP uviedla, že existujú plány na tvorbu spravodajstva - aj za prispenia reportérov a ďalších novinárov, ktorí nie sú členmi odborov.

Zástupca šéfredaktora New York Times Cliff Levy v oznámení zaslanom v utorok večer zamestnancom zastúpeným odbormi NewsGuild označil plánovaný štrajk za "znepokojujúci moment v rokovaniach o novej zmluve".

Pripomenul, že by to bol prvý štrajk od roku 1981 a prichádza napriek snahám spoločnosti o dosiahnutie dohody s odborármi.

Odbory NewsGuild však v stanovisku podpísanom viac ako 1000 zamestnancami uviedli, že vedenie "naťahuje" vyjednávanie s odborármi už takmer dva roky a "čas na dosiahnutie spravodlivej zmluvy" do konca roka sa kráti.

Odbory tiež informovali, že zamestnávateľ odborárov upozornil, že za čas trvania štrajku nedostanú mzdu. Požiadal ich tiež pracovať nadčas, aby rozpracované texty stihli dokončiť ešte pred štrajkom.