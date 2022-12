Pri Barcelone sa zrazili dva vlaky, zranených je 155 ľudí

Troch ľudí previezli do nemocnice.

BARCELONA. Pri Barcelone sa v stredu ráno zrazili dva vlaky, zranenia pri tom utrpelo približne 155 ľudí, informuje o tom agentúra AP, ktorá sa odvoláva na španielske orgány a záchranné zložky.

Troch ľudí previezli z miesta nehody do nemocnice, nikto však nie je vážne zranený.

K zrážke došlo v meste Montcada i Reixac nachádzajúcom sa v tesnej blízkosti Barcelony.

Španielsky spravodajský server Tododisca uviedol, že vlak idúci do Barcelony narazil v stanici Montcada i Reixac do súpravy, ktorá mala takisto namierené do Barcelony.

Podľa delegátky katalánskej regionálnej vlády v Madride Ester Capellovej úrady v týchto chvíľach vyšetrujú príčiny nehody.