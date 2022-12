Snowden zložil prísahu vernosti Rusku a dostal ruský pas

Na základe ruskej ústavy už nemôže byť vydaný do zahraničia.

MOSKVA. Bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden zložil prísahu vernosti Rusku a dostal ruský cestovný pas. Oznámil to v piatok Snowdenov právny zástupca Anatolij Kučerena, ktorého citoval denník The Guardian.

Tridsaťdeväťročný Snowden dostal už v septembri ruské občianstvo, ktoré mu udelil šéf Kremľa Vladimir Putin, pripomína TASR.

V Rusku sa pred vydaním do USA Snowden ukrýva už od roku 2013, keď mu tam udelili azyl. Pred troma rokmi získal v Rusku trvalý pobyt.

Ochrana pred vydaním do USA

Podľa právnika udelenie ruského občianstva Snowdena potešilo, pretože mu to zaistí ochranu pred možným vydaním do USA.

"Samozrejme, je šťastný a vďačný Ruskej federácii za občianstvo – teraz už je plnoprávnym občanom Ruska. A čo je najdôležitejšie: na základe ruskej ústavy už nemôže byť vydaný do zahraničia," uviedol v piatok Kučerena.

Z ceremónie, na ktorej Snowden zložil prísahu vernosti Rusku, jeho ústave, zákonom a tradíciám, nebol zverejnený žiaden obrazový materiál.

Kto je Edward Snowden

Edward Snowden v roku 2013 zverejnil kópie tajných amerických dokumentov a odhalil sledovacie operácie, ktoré vykonával americký Úrad pre národnú bezpečnosť (NSA). V USA ho v tejto súvislosti obvinili zo špionáže a krádeže vládneho majetku.

Snowden v minulosti uviedol, že by sa rád vrátil do USA, ak by mu tam bol zaručený spravodlivý proces.

O ruské občianstvo prejavila záujem aj Snowdenova manželka Lindsay Millsová. Miesto pobytu manželov v Rusku nie je známe. Spolu s nimi bývajú aj ich dvaja synovia, ktorí sa už narodili v Rusku.