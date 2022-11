Držiteľka nobelovky za mier: Muž odmietol povedať, kam dal mínu. Zmrzačila mu syna

Rozhovor s Jody Willamsovou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vojnu zvyknú zobrazovať z mužského pohľadu ako niečo hrdinské. Na vojne však nie je nič hrdinské, hovorí v rozhovore JODY WILLIAMSOVÁ, protivojnová aktivistka, ktorá dostala v roku 1997 za boj proti využívaniu nášľapných mín Nobelovu cenu za mier.

Tá spolu s ďalšími držiteľkami ceny Tawwakúl Karmanovou a Leymah Gboweeovou v júli navštívila v rámci Nobelovskej ženskej iniciatívy Ukrajinu, kde sa stretli s miestnymi ženami a podieľali sa na natáčaní dokumentárneho filmu o nich s názvom Oh, Sister.

Čo sa s ľudstvom deje, keď členom vlastnej rodiny ľudia počas vojny hovoria, že by ich pri stretnutí najradšej zabili, pýta sa po návšteve Williamsová.

Nobelovu cenu mieru za tento rok získala aj Oleksandra Matvijčuková z ukrajinského Centra pre občianske slobody, ktorá je aj jednou z hrdiniek vášho dokumentárneho filmu. Ako to vnímate?

Som nadšená, som šťastná. Tiež si myslím, že náš film je neuveriteľne silný. Zakaždým mnou zatrasie. Nepáčil by sa len niekomu, kto nemá žiadne ľudské emócie.

O čom je ten film?

Hovorí najmä o ženách, ktoré pracujú vo všetkých oblastiach obrany a Ukrajiny a ukrajinského ľudu.

Často hovorievam, že muži stáli na počiatku mnohých vojen od začiatku ľudstva a ženy po nich upratujú neporiadok. Dvaja z mojich obľúbených priateľov držiteľov Nobelovej ceny, dalajláma a arcibiskup Desmond Tutu, nezávisle od seba povedali, že muži už dlho robia neporiadok na zemi a mali by ustúpiť a nechať ženy, nech to po nich poupratujú. A je to pravda.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Niekdajší najbohatší Rus pre SME: Ak Putin uspeje, nárazníkovou zónou bude aj Slovensko Čítajte

Bolo hlavným cieľom vašej cesty poukázať na odolnosť ukrajinských žien?

Bola to súčasť našej práce, ale chceli sme aj ukázať rôznorodé spôsoby, ktorými ženy na vojnu reagujú.

Ženy sú bojovníčky. V každej vojnovej krajine, kde som bola, sa správali rovnako ako tie na Ukrajine - snažia sa udržať normálny život, ochrániť svoje deti, robiť maximum pre to, aby uchránili svoje komunity pred hrôzami vojny.

Napriek tomu nedostávajú príbehy žien dostatok pozornosti. O vojne sa stále hovorí ako o niečom hrdinskom, muži sú označovaní za hrdinov a podobne. Na Ukrajine vidíme vojnu, ničenie a Putinove choré útoky na civilistov, na tom nie je nič hrdinské.