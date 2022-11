Našli už len rozbité sklo. V Bavorsku ukradli keltský poklad za deväť minút

Hovorí sa o organizovanom zločine.

BRATISLAVA. Zlodejom stačilo iba deväť minút. Z múzea v bavorskom Manchingu ukradli v noci na utorok zlatý keltský poklad. Išlo o vzácne mince razené na území dnešného Česka.

Bavorský minister kultúry Markus Blume označil krádež za obrovskú kultúrnu škodu.

Mince môžu navždy zmiznúť

Zberateľská hodnota ukradnutého pokladu predstavuje rádovo milióny eur, uviedol bavorský krajinský kriminálny úrad.

Polícia si myslí, že páchatelia by hromadu keltských mincí ťažko predali, a preto sa odborníci obávajú, že zlodeji by ich mohli chcieť roztaviť, čím by samozrejme prišli o historickú hodnotu, píše portál BBC.