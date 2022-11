Ruské útoky spôsobili bezprecedentný výpadok v ukrajinskom energetickom systéme

Objem vyrobenej elektriny sa podľa ministra počas dňa zvýši.

BRATISLAVA . Stredajšie ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobili mimoriadny výpadok v energetickom systéme krajiny.

Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko v štátnej televízii povedal, že to bolo po prvý raz, keď boli odstavené všetky štyri ukrajinské jadrové elektrárne v rovnakom čase.

„Situácia je veľmi náročná, ale o 4:00 sa nám podarilo zjednotiť energetický systém. Teraz pracuje ako jediná jednotka a zariadenia kritickej infraštruktúry v krajine sú napájané elektrinou,“ uviedol minister.

Úrady pracujú na rýchlom obnovení elektriny naprieč Ukrajinou a objem vyrobenej elektriny sa podľa ministra počas dňa zvýši.

„Očakávame, že do večera začnú jadrové elektrárne pracovať a dodávať elektrinu do siete. To výrazne zníži deficit,“ vysvetlil. Všetky jadrové zariadenia, okrem okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne, sú už pripojené k ukrajinskej sieti.

„Ak nepríde nové ostreľovanie, do konca dňa budeme schopní značne znížiť deficit v energetickom systéme v dôsledku jadrovej výroby a to umožní pokračovať v plánovaných odstávkach,“ skonštatoval Haluščenko.

Po stredajšej vlne útokov na Ukrajinu bolo vo štvrtok ráno bez dodávok elektriny ešte stále 70 percent územia Kyjeva, uviedol tamojší primátor Vitalij Kličko. Dodávky vody boli zatiaľ obnovené v Kyjeve len na ľavom brehu rieky Dneper.

Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že ruské sily v stredu vypálili celkovo 70 riadených striel na ciele po celej krajine.

Rusko v ostatných týždňoch jeho vojny na Ukrajine intenzívne útočí na jej energetickú infraštruktúru. Stredajšie údery spôsobili výpadky elektriny aj v Moldavsku.