Orbán zverejnil fotografiu s Hegerom z Košíc so šálom Slovakia na krku

Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer k Orbánovej kauze povedal, že ju treba vnímať v kontexte udalostí.

BUDAPEŠŤ. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán zverejnil na Facebooku fotografiu so slovenským premiérom Eduardom Hegerom, na ktorej pózujú pred summitom predsedov vlád Vyšehradskej štvorkyna krku so spoločným šálom s nápisom Slovakia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na summite V4 v Košiciach budú hovoriť aj o Orbánovom šále s mapou veľkého Uhorska Čítajte

Pod fotografiu Orbán napísal: "Maďar – Slovák, dvaja dobrí priatelia! V Košiciach sa začína summit V4."

Spravodajský server ATV.hu v súvislosti s týmto statusom maďarského ministerského predsedu napísal, že kauzu videozáznamu po nedeľňajšom futbalovom zápase maďarskej reprezentácie proti Grécku, na ktorom sa maďarský premiér objavil na krku so šálom s mapou Veľkého Maďarska, rieši Orbán prekvapujúcim gestom.

Velké Maďarsko zahrňuje územie súčasného Maďarska a časti susedných krajín patriacich k historickému Uhorsku.

Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer k Orbánovej kauze povedal, že ju treba vnímať v kontexte udalostí. "Keby to niekto raz za čas urobil, dokážeme to galantne prehliadnuť – s úsmevom. Toto gesto však vnímame v kontexte udalostí, ktoré sa vyvíjajú a dejú. Je to vrchol ľadovca a moment, na ktorý bolo treba reagovať," povedal Káčer.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hnus a humus. Proti Orbánovmu šálu sa ohradil Káčer, Rumunsko aj Ukrajina Čítajte

Dodal, že rôzne symboly môžu rôzni ľudia vnímať iným spôsobom. Poukázal pritom aj na negatívnu reakciu ďalších krajín.

"Futbal nie je politika. Neviďme niečo, čo neexistuje! Maďarský národný tím je tímom všetkých Maďarov, nech žijú kdekoľvek," reagoval na kritiku Orbán.

Na summite v rámci slovenského predsedníctva vo V4 budú rokovať najmä o aktuálnej situácii v Európe v súvislosti s agresiou Ruska na Ukrajine a energetickou krízou.

Do Košíc prišli všetci premiéri krajín V4. Okrem predsedu slovenskej vlády Eduarda Hegera (OĽANO) aj český premiér Petr Fiala, maďarský premiér Viktor Orbán a predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki.

Ten v súvislosti s košickým stretnutím uviedol, že Poľsko spolu s Českom a Slovenskom na ňom požiada Maďarsko, aby urýchlene ratifikovalo vstup Fínska a Švédska do NATO. Fiala zase avizoval, že na summite sa bude hovoriť aj o šále s mapou Veľkého Maďarska, s ktorým pózoval maďarský premiér, čo spôsobilo medzinárodný rozruch.