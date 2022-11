Volebný súd odmietol Bolsonarov pokus o anulovanie volebných hlasov

Liberálna strana neposkytla dôkazy pre svoje tvrdenia o chybných strojoch.

RIO DE JANEIRO. Brazílsky súd zamietol žiadosť krajne pravicovej strany brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorá napadla časť výsledkov z októbrových prezidentských volieb.

Liberálna strana požiadala volebný súd, aby zamietol hlasy z určitých hlasovacích zariadení, ktoré boli podľa nej v druhom kole volieb skompromitované. Rovnaké stroje však používali voliči aj v prvom kole.

Sudca poukázal na zlý úmysel sťažnosti

Sudca Alexandre de Moraes dal už skôr strane 24 hodín na to, aby upravili svoju žiadosť a zahrnuli v nej aj prvé kolo, v ktorom získali najviac kresiel v oboch komorách kongresu.

Na to reagovali predseda a právny zástupca strany tlačovou konferenciou, na ktorej oznámili, že vo svojej žiadosti nebudú robiť žiadne úpravy.

„Dokázal sa celkový zlý úmysel sťažovateľovej bizarnej a nezákonnej požiadavky, a to odmietnutím doplnenia pôvodnej požiadavky i absolútnou absenciou akýchkoľvek dôkazov o neregulárnosti a tiež úplne falošnou prezentáciou faktov,“ napísal de Moraes neskôr vo svojom rozhodnutí.

Pozastavenie príspevkov

Nariadil tiež pozastavenie vládnych príspevkov pre Liberálnu stranu, kým nezaplatia pokutu 23 miliónov realov za konanie so zlým úmyslom.

Strana tvrdila, že problém sa týka 280-tisíc hlasovacích zariadení, ktoré sú modely používané ešte pred rokom 2020. Ak by spochybnené hlasy zneplatnili, Bolsonaro by podľa strany vyhral voľby s 51,05 percenta hlasov a jeho protikandidát, bývalý prezident Luiz Inácio Lula da Silva by dostal 48,95 percenta. Výsledky, ktoré potvrdil Najvyšší volebný súd sú 50,9 percenta pre Lulu a 49,1 percenta pre Bolsonara.

Liberálna strana však neposkytla dôkazy pre svoje tvrdenia o chybných strojoch.

Bolsonaro už skôr vyhlásil, že brazílsky elektronický hlasovací systém nie je odolný voči podvodom. Hoci neuznal prehru, súhlasil s prechodom moci a utiahol sa pred záujmom verejnosti. Jeho funkčné obdobie sa skončí Lulovou inauguráciou 1. januára.