V USA sa narodili dvojčatá z embryí zmrazených pred vyše 30 rokmi

Má ísť o najdlhšie zmrazené embryá, z ktorých sa úspešne narodili deti.

WASHINGTON. V americkom štáte Tennessee sa narodili dvojčatá, ktoré sa vyvinuli z embryí zmrazených pred vyše 30 rokmi. Predpokladá sa, že ide o doposiaľ najdlhšie zmrazené embryá, z ktorých sa úspešne narodili deti.

Dvojčatá Lydia Ann a Timothy Ronald sa narodili 31. októbra, uviedlo americké Národné centrum pre darovanie embryí. Predchádzajúci rekord v tejto oblasti držala Molly Gibsonová, ktorá sa v roku 2020 narodila z embrya zmrazeného pred takmer 27 rokmi.

Embryá, z ktorých sa vyvinuli dvojčatá Lydia Ann a Ronald, boli skladované pri teplote asi mínus 128 stupňov Celzia v tekutom dusíku, a to od 22. apríla 1992. Boli vytvorené pre anonymný pár, ktorý plánoval podstúpiť mimotelové oplodnenie.

Tento pár však napokon v roku 2007 embryá daroval centru NEDC a neskôr si ich "adoptovali" Rachel a Philip Ridgewayovci. Tí majú okrem novorodených dvojčiat už ďalšie štyri deti, ktoré sa však narodili štandardným spôsobom.

"Mal som len päť rokov, keď dal Boh (v roku 1992) Lydii and Timothymu život... V istom zmysle sú to naše najstaršie deti, aj keď sú najmenšie. Je na to svojim spôsobom neskutočné," uviedol Philip Ridgeway.

Predstavitelia organizácie dúfajú, že narodenie dvojčiat povzbudí aj iných rodičov, aby sa rozhodli pre adopciu embryí.