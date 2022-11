Vesmírna loď Orion sa priblížila k Mesiacu na 130 kilometrov

Orion je súčasťou programu NASA, ktorého cieľom je opäť dopraviť astronautov na povrch Mesiaca.

MYS CANAVERAL. Bezposádková vesmírna loď Orion NASA sa priblížila k Mesiacu na vzdialenosť približne 130 kilometrov.

Kozmická loď s troma figurínami na palube preletela takto blízko okolo Mesiaca na jeho odvrátenej strane krátko po 7.44 h miestneho času (13.44 h SEČ) a na pol hodiny stratila spojenie s riadiacim strediskom v Houstone.

Orion je súčasťou nového vesmírneho programu NASA s názvom Artemis, ktorého cieľom je po vyše 50 rokoch – od ukončenia vesmírneho programu Apollo – opäť dopraviť astronautov na povrch Mesiaca.

Do vesmíru ju v rámci misie Artemis I vyniesla nosná raketa SLS, ktorá odštartovala 16. novembra z Kennedyho vesmírneho strediska v americkom štáte Florida.

V pondelok 28. novembra sa Orion dostane do vzdialenosti viac než 432-tisíc kilometrov od Zeme – najväčšej, do akej sa kedy dostala vesmírna loď zostrojená pre ľudskú posádku, píše NASA. Tento rekord v súčasnosti patrí Apollu 13 z roku 1970.

Loď Orion by sa mala 11. decembra vrátiť na Zem a dopadnúť do Tichého oceána. Táto kozmická loď nemá pristávací modul. Ten bude až súčasťou misie NASA, ktorá by mala v roku 2025 pristáť na Mesiaci. Použije na to raketu Starship americkej spoločnosti SpaceX.