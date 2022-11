Rodiny ruských brancov hovoria o katastrofálnych podmienkach. Putina však nevinia

Kremeľ nevie brancov vojensky zabezpečiť.

Článok pôvodne vyšiel v denníku Washington Post. Text preložila Barbora Paľovčíková.

VORONEŽ. Manžel Iriny Sokolovovej, ruský vojak, ktorého povolali do bojov na Ukrajine, jej minulý mesiac zavolal z lesa. Takmer zlomený jej vzlykal do telefónu.

"V televízii klamú," povedal jej. Odkazoval na ruských propagandistov štátnej televízie, ktorí zľahčujú ruské neúspechy na Ukrajine. Zároveň vykresľujú inváziu Kremľa ako boj o prežitie Ruska a proti Spojeným štátom a ich spojencom.

Tridsaťsedemročná Sokolovová plakala aj za svojho manžela a ich takmer ročného syna, hovorí v telefonickom rozhovore zo svojho domu v meste Voronež na juhozápade Ruska neďaleko hraníc s Ukrajinou.

Patrí k desiatkam manželiek a ďalších príbuzných vojakov, ktorí verejne aj napriek riziku trestu vyjadrujú hnev a strach z hrozných podmienok, s ktorými sa noví branci stretávajú na fronte.

Nevedia, čo robiť

Príbuzní vojakov, väčšinou ľudia, ktorí by sa za normálnych okolností do politických záležitostí nemiešali, pokúšajú hnev Kremľa zverejňovaním videí na internete a v ruských nezávislých médiách. Dokonca sa aj rozprávajú so zahraničnými novinármi.