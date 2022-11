Bin Salmán má v súvislosti s vraždou Chášukdží pred americkými súdmi imunitu

Právnici ministerstva spravodlivosti konštatovali, že korunný princ má v dôsledku svojej funkcie imunitu.

BRATISLAVA. Spojené štáty rozhodli, že saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána chráni imunita pred žalobou, ktorú podala snúbenica zavraždeného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Chášukdžího, ktorý písal pre americký denník The Washington Post články kritizujúce saudskoarabský režim a osobu korunného princa Muhammada bin Salmána, zavraždili 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, kam si šiel vybaviť dokumenty na svadbu. Podľa amerických tajných služieb vraždu nariadil práve princ Muhammad.

Americké ministerstvo zahraničných vecí však v súdnych materiáloch uvádza, že ako nový premiér Saudskej Arábie má imunitu.

Chášukdžího bývalá snúbenica Hatice Cengiz v reakcii prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter napísala, že v dôsledku rozhodnutia „dnes Džamál znovu zomrel“.

Cengiz spolu s ľudskoprávnou skupinou Democracy for the Arab World Now (Dawn), ktorú založil Chášukdží, žiadala v Spojených štátoch od korunného princa nešpecifikované odškodné za vraždu svojho snúbenca.

V žalobe obvinila saudského lídra a ďalších jeho oficiálnych predstaviteľov, že „uniesli, spútali, nadrogovali, mučili a zavraždili amerického rezidenta, novinára a zástancu demokracie Džamála Chášukdžího“.

Právnici ministerstva spravodlivosti konštatovali, že korunný princ ako „úradujúca hlava zahraničnej vlády“ má v dôsledku svojej funkcie imunitu pred súdnou právomocou amerických súdov.

Administratíva prezidenta Bidena však zdôraznila, že to nie je konštatovanie neviny a „nemá to nič spoločné s meritom prípadu“.