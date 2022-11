OĽaNO získa plnohodnotné členstvo v Európskej ľudovej strane

Slovensko bude mať od piatka zase štyroch členov v EPP.

LISABON. Strana OĽANO získa v piatok v Lisabone plnohodnotné členstvo v Európskej ľudovej strane (EPP).

Podľa vyjadrenia slovenského europoslanca za túto stranu Petra Polláka, ktorý bol poverený rokovaniami o vstupe do tábora ľudovcov, ide o úspešné ukončenie dvojročného procesu. Informuje o tom spravodajca TASR.

Podľa Polláka pred hlasovaním delegátov prítomných na politickom združení EPP v mene OĽANO vystúpi slovenský premiér Eduard Heger, príhovor bude mať aj predseda EPP Manfred Weber a po sérii otázok spomedzi členov politického združenia sa pristúpi k hlasovaniu. To nebude tajné, o čo napríklad požiadala jedna z ostatných troch slovenských politických strán, ktoré už sú členmi EPP.

Slovensko malo v EPP doteraz tri politické strany: Szövetség-Alianciu, KDH a SPOLU; všetky tri sú mimoparlamentné subjekty.

Uvedené tri strany neposlali delegátov do Lisabonu a tak o členstve OĽANO ani nemôžu hlasovať. Podľa interných zdrojov TASR však mali námietky voči vstupu OĽANO do EPP.

"Som rád, že po strastiplnej ceste sme sa dostali do štádia, keď OĽANO bude prijaté do najväčšej európskej politickej rodiny. Nielen EPP sa obohatí o OĽANO, ale aj EPP obohatí OĽANO," opísal situáciu Pollák. Pripomenul, že rokovania o členstve boli v tieni kríz ako pandémia koronavírusu či vojna na Ukrajine, ktoré znemožnili fyzickú prítomnosť delegácií EPP na Slovensku; o to boli náročnejšie technické rokovania, ktoré viedol.

Weber v Lisabone naznačil, že OĽANO sa bude musieť riadiť hodnotami ľudovcov. Pollák pripomenul, že jeho strana nie je nepopísaný papier, lebo dva roky je vo vláde a zúčastňuje sa na summitoch EÚ a na stretnutiach ľudovcov, pričom presadzuje politiku EPP.

"Sme odskúšaný partner a aj vďaka tomu vstupujeme do EPP. Ale býva zvykom, že ten, kto prijíma nových členov, má voči nim nejaké pripomienky – a aj EPP bude mať zrejme nejaké odporúčania pre OĽANO, aby sme zlepšili fungovanie našej strany. Očakávam to. Mali takéto odporúčania aj iné strany, ktoré vstupovali pred nami," vysvetlil Pollák.

Europoslanec sa diplomaticky vyhol odpovedi na otázku, ako vníma postoj ostatných troch slovenských strán v EPP voči členstvu OĽANO. Pripomenul, že na domácej politickej scéne bojujú o toho istého voliča, a nie vždy sa zhodnú v niektorých otázkach.

Slovensko bude mať od piatka zase štyroch členov v EPP (po zániku SDKÚ a jeho členstva), ako však pripomenul Pollák, európski ľudovci poznajú súčasnú politickú silu na Slovensku a vedia, že tri strany sú mimo parlamentu a jedine OĽANO je súčasťou vlády a premiér z tejto strany chodí na summity EÚ, kde bude zastupovať EPP už nie ako pozorovateľ, ale plnohodnotný člen.