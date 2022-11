Dopad rakety do Poľska nebol zámerným útokom, ale zrejme nehodou, vyhlásil prezident Duda

Konečnú zodpovednosť za utorkový incident nesie podľa poľského prezidenta Rusko.

VARŠAVA. Utorkový dopad rakety na poľské územie bol zrejme nehodou a nešlo o zámerný útok, vyhlásil v stredu poľský prezident Andrzej Duda. Podľa jeho slov je "veľmi pravdepodobné", že išlo o raketu ukrajinskej protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a PAP.

"V tejto chvíli neexistujú dôkazy, že raketu vypálila ruská strana. Namiesto toho veľa nasvedčuje tomu, že išlo o raketu ukrajinskej obrany," uviedol Duda.

Zároveň podľa neho nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o zámerný útok na Poľsko. "To, že raketa dopadla na naše územie, nebol úmysel. Nebola mierená na Poľsko. Je najpravdepodobnejšie, že to bola raketa ruskej výroby, zrejme typu S-300 vyrobená v 70. rokoch," cituje Dudu denník Rzeczpospolita.

Napriek všetkému podľa Dudu nesie konečnú zodpovednosť za utorkový incident Rusko, ktoré v utorok podniklo na ukrajinské územie rozsiahly raketový útok. Podľa ukrajinského generálneho štábu pri ňom ruské sily vypálili až 110 rakiet. Cieľom boli predovšetkým objekty energetickej infraštruktúry.

NATO je rozhodnuté spojencov brániť

Slová Dudu potvrdil po mimoriadnom stretnutí veľvyslancov krajín NATO aj šéf Aliancie Jens Stoltenberg. Podľa jeho slov išlo o zblúdenú strelu ukrajinskej protivzdušnej obrany a nešlo o útok zo strany Ruska.

„Vyšetrovanie tohto incidentu pokračuje a musíme si počkať na výsledok. Nemáme však náznaky, že by bol dôsledkom zámerného útoku,“ povedal Stoltenberg.

NATO podľa neho tiež nemá „žiadne náznaky, že by Rusko pripravovalo kroky“ proti akémukoľvek členovi 30-člennej vojenskej aliancie.

Zdôraznil však, že incident sa stal v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. „Nie je to vina Ukrajiny, konečnú zodpovednosť nesie Rusko,“ dodal. Ukrajina má podľa jeho slov legitímne právo brániť sa.

Podľa Stoltenberga spojenci vyjadrili plnú solidaritu s Poľskom a naznačili, že budú pokračovať v podpore Ukrajine, aby sa mohla brániť, a zároveň vyzvali Rusko, aby s vojnou prestalo. Generálny tajomník Aliancie spresnil, že koniec ruských vojnových akcií voči Ukrajine je najistejším spôsobom, ako predísť tomu, aby sa podobné incidenty už viac neopakovali.

"NATO je rozhodnuté brániť všetkých svojich spojencov," odkázal Stoltenberg v závere svojho prejavu.

Dodal, že v posledných hodinách hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom i s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a dohodli sa, že treba byť pokojní, ale ostražití, pričom NATO bude podrobne a zblízka sledovať vývoj tejto situácie.

Dopad rakety na Poľsko

Raketa zasiahla poľnohospodársky objekt v poľskej obci Przewodów, ktorá leží približne šesť kilometrov od ukrajinských hraníc, v utorok popoludní. Pri dopade zahynuli podľa poľského ministerstva zahraničných vecí dvaja ľudia.

To, že raketa zrejme nebola vypálená z Ruska, už skôr naznačil aj americký prezident Joe Biden.