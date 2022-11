Pence zvažuje kandidatúru a je pripravený čeliť Trumpovi

Bývalý viceprezident kritizoval Trumpa za vyjadrenia v deň útoku na Kapitol.

WASHINGTON. Bývalý viceprezident USA Mike Pence zvažuje prezidentskú kandidatúru v roku 2024 a je pripravený čeliť aj Donaldovi Trumpovi. Vyjadrenia Trumpa v deň útoku na Kapitol označil za nebezpečné. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA a stanice ABC.

Na otázku moderátora, či by mohol Trumpa poraziť, Pence povedal, že o tom budú rozhodovať iní. Spolu so svojim tímom sa však budú musieť rozhodnúť, "či to chcú skúsiť alebo nie".

O prípadnom opätovnom zvolení Trumpa by mali podľa Pencea rozhodnúť Američania. "Som však presvedčený, že v budúcnosti budeme mať lepšie možnosti na výber," povedal. Dodal, že on a jeho rodina budú premýšľať o tom, akú úlohu by v tomto procese mohli zohrať.

Pence je k svojej prezidentskej kandidatúre v roku 2024 zatiaľ zdržanlivý. Dlhodobo je však považovaný za možného kandidáta na republikánsku nomináciu, píše stanica CNN.

Ak kandidatúru oficiálne oznámi, v súboji o republikánskeho kandidáta na prezidenta by musel na svoju stranu získať aj podporovateľov Donalda Trumpa. Ten by kandidatúru mohol podľa očakávaní oznámiť v utorok.

Pence sa v rozhovore pre ABC vyjadril aj k útoku na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021. Trump mal svojich priaznivcov k útoku vyburcovať prostredníctvom sociálnej siete Twitter v úsilí zvrátiť svoj neúspech v prezidentských voľbách.

Vyšetrovatelia útoku v júni uviedli, že Trump nabádal aj svojho viceprezidenta Pencea, aby sa zapojil do tohto nezákonného plánu. Pence to však odmietol. Trump preto v tvíte napísal, že "Pence nemá odvahu urobiť to, čo malo byť urobené".

Pence v rozhovore pre ABC Trumpove vyjadrenia označil za nebezpečné. "Prezidentove slová boli ľahkovážne a jeho skutky tiež," povedal. "Prezidentove slová v ten deň na zhromaždení (pred nepokojmi v Kapitole) ohrozili mňa a moju rodinu a každého v budove Kapitolu," dodal. Trump sa podľa jeho vyjadrení rozhodol byť súčasťou problému.

Michael Pence bol Trumpovým viceprezidentom od januára 2017 do januára 2021.