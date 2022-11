Začal sa summit G20, Zelenskyj predstavil ukrajinský mierový plán

Von der Leyenová a Michel kritizovali Rusko za postup v oblasti energií.

NUSA DUA. Členské krajiny G20 sa musia vyhnúť ďalšej studenej vojne, uviedol indonézsky prezident Joko Widodo v otváracom prejave summitu na ostrove Bali, ktorému bude dominovať téma ruskej invázie na Ukrajinu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Americkí a európski predstavitelia vzhľadom na pripravovanú spoločnú deklaráciu G20, ktorá by odsúdila osem mesiacov trvajúcu ruskú inváziu na Ukrajinu a hrozby použitia jadrových zbraní, označili summit na Bali za dôkaz prehlbujúcej sa medzinárodnej izolácie Ruska

Jakarta však presadzuje neutrálnu zahraničnú politiku a odmietla tlak Západu, aby Moskvu na summit nepozvala.

Bez toho, aby Rusko konkrétne menoval, Widodo vyzval členov G20, aby nepripustili ďalšiu studenú vojnu medzi svetovými mocnosťami.

"Nemali by sme deliť svet na časti. Nesmieme dovoliť, aby svet upadol do ďalšej studenej vojny," povedal v prejave pred prvým zasadaním summitu.

Widodo uviedol, že blok veľkých svetových ekonomík musí uspieť pri riešení najpálčivejších svetových kríz. "Dnes sa na nás pozerá svet. Zabodujeme úspechom? Alebo pridáme ešte jeden neúspech?" uviedol pred delegátmi. "Podľa mňa musí byť G20 úspešná, nesmie zlyhať," uzavrel.

Zelenskyj predstavil ukrajinský mierový plán

Svetovým lídrom sa prostredníctvom videospojenia prihovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Predstavil im 10-bodový mierový plán na ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu.

Vyplýva to z prepisu zverejneného ukrajinským veľvyslanectvom v Indonézii, na ktorý sa odvoláva spravodajský portál CNN. Plán podľa neho zahŕňa jadrovú bezpečnosť, potravinovú bezpečnosť, osobitný tribunál pre ruské vojnové zločiny a konečnú mierovú dohodu s Moskvou.

Zelenskyj okrem iného vyzval politikov, aby použili všetku ich moc a primali Rusko, „aby upustilo jadrové hrozby“, a zaviedli cenový strop na energie importované z Ruska.

Ukrajinský líder navrhol aj výmenu väzňov s Ruskom spôsobom „všetci za všetkých“.

„Tisícky našich ľudí - vojakov aj civilistov - sú v ruskom zajatí. Brutálne ich mučia - je to masové týranie ... Po mene poznáme 11-tisíc detí, ktoré násilne deportovali do Ruska,“ povedal v utorok Zelenskyj.

„K tomu pridajte stovky tisíc deportovaných dospelých a uvidíte, akú humanitárnu katastrofu spôsobila ruská vojna. Pridajte politických väzňov - ukrajinských občanov, ktorých držia v Rusku a na dočasne okupovaných územiach, najmä na Kryme. Musíme prepustiť všetkých týchto ľudí ... musíme sa spojiť v záujme jediného realistického modelu prepustenia väzňov - všetci za všetkých,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Tiež hovoril o nedávnom oslobodení mesta Cherson na juhu Ukrajiny a prirovnal to k bojom, ktoré viedli k porazeniu nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny. Vyzval aj na ukončenie ruského bombardovania energetickej infraštruktúry pred prichádzajúcou zimou.

Na summite sa zúčastňuje aj Rusko, ktoré tam zastupuje minister zahraničia Sergej Lavrov. Viacero západných lídrov sa zaviazalo, že s ním nebudú mať žiaden kontakt.

Európska kritika Ruska

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel skritizovali postup Ruska v oblasti energií.

"Pozorujeme, že Rusko svoj plyn radšej spaľuje, namiesto toho, aby ho predávalo," povedala. Podľa jej slov to vedie k nedostatku tejto suroviny na svetových trhoch s energiou a spôsobuje rýchly nárast cien.

Európska únia preto podporuje zavedenie cenového stropu na plyn, z čoho by podľa predsedníčky EK mali prínos i krajiny s nízkymi a strednými príjmami.

"Našou najlepšou odpoveďou na túto situáciu je urýchlenie prechodu na čisté formy energie," povedala. To je podľa nej "jediná odpoveď" v oblasti energií i klimatickej krízy, ktorá ponúka príležitosti aj iným oblastiam sveta.

Európa v najbližších piatich rokoch poskytne najmenej štyri miliardy eur na investície v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Predseda Európskej rady Charles Michel takisto kritizoval Rusko, ktoré podľa neho používa energiu ako zbraň, píše DPA s odvolaním sa na účastníkov summitu. To má podľa Michela negatívny vplyv v Európe i vo svete.

Nepriama kritika?

Čínsky prezident Si Ťin-pching na summite upozornil, aby potraviny a energie neboli využívané ako zbrane. Podľa agentúry AFP tak môže ísť o nepriamu kritiku ruskej invázie na Ukrajine.

"Musíme sa rozhodne postaviť proti politizácii, inštrumentalizácii a zbrojeniu potravinových a energetických problémov," povedal čínsky prezident na indonézskom ostrove Bali, ktorý je od utorka dejiskom summitu G20. Zároveň zopakoval svoj nesúhlas so sankčnou politikou Západu.

Peking naďalej odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajine, hoci viackrát vyzval na ukončenie bojov.

Sunak vyzval Rusko, aby ukončilo barbarskú vojnu

Britský premiér Rishi Sunak vyzval Rusko, aby sa stiahlo z Ukrajiny a ukončilo barbarskú vojnu.

Sunak kritizoval neúčasť Putina na vrcholnej schôdzke najvyspelejších ekonomík sveta. "Je povšimnutiahodné, že sa Putin necítil na to, aby sa k nám tu pripojil. Ak by bol prišiel, mohli by sme pokračovať v riešení tejto situácie," povedal. Dodal, že "Rusko musí odísť z Ukrajiny a ukončiť túto barbarskú vojnu".

"Spojené kráľovstvo odmieta túto agresiu. Budeme podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné," zdôraznil predseda britskej vlády.

Sunak vo svojom príhovore kritizoval aj útoky ruskej armády na civilistov. "Je to veľmi jednoduché – krajiny by nemali útočiť na svojich susedov, nemali by útočiť na civilnú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo a nemali by hroziť jadrovou eskaláciou," uviedol. Dodal, že ide o názor, na ktorom sa určite všetci zhodnú.