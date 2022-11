Desaťtisíce ľudí v Mexiku vyšli do ulíc, protestovali proti navrhovanej volebnej reforme

Najbližšie prezidentské voľby v Mexiku sa uskutočnia v roku 2024.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

MEXIKO. Desaťtisíce ľudí demonštrovali v nedeľu v mexickom hlavnom meste proti navrhovanej reforme Národného volebného inštitútu (INE), ktorá podľa kritikov oslabí tento nezávislý úrad organizujúci voľby. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.

Protestujúci počas pochodu centrom Mexika kričali heslá ako "Ruky preč od INE". Mnohí mali oblečenie ružovej farby, spájanej s týmto inštitútom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mexiko uzákonilo sobáše osôb rovnakého pohlavia Čítajte

Zmeny fungovania INE presadzuje mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorý tvrdí, že inštitút podporil podvody počas volieb hlavy štátu v rokoch 2006 a 2012. López Obrador v nich neuspel, zvíťazil až v roku 2018.

Podľa návrhu by INE nahradil nový orgán s menším rozpočtom, o ktorého členoch by rozhodovali voliči namiesto poslancov. Menej peňazí by od štátu dostávali aj politické strany, pričom počet kresiel v dolnej komore parlamentu by sa znížil z 500 na 300 a v Senáte zo 128 na 96.

Kritici Lópeza Obradora tvrdia, že svojimi útokmi na INE a ďalšie inštitúcie poškodzuje systém demokratických kontrol a protiváh. Jeho návrhy si vyžadujú zmenu ústavy a museli by ich podporiť najmenej dve tretiny poslancov.

Nedeľňajšia demonštrácia, ktorá sa konala na 69. narodeniny Lópeza Obradora, bola zatiaľ najväčším protestom proti jeho politike. Veľká účasť znamenala dôrazné odmietnutie jeho tvrdenia, že ho kritizuje len pomerne malá opozičná elita, konštatovala AP.

Najbližšie prezidentské voľby v Mexiku sa uskutočnia v roku 2024. Prezidenti v tejto krajine môžu pôsobiť v úrade len jedno šesťročné funkčné obdobie.