Slovinsko bude mať prvýkrát prezidentku, voľby vyhrala liberálna právnička Pircová Musarová

V druhom kole porazila exministra zahraničia Logara.

BRATISLAVA. Slovinsko bude mať prvýkrát prezidentku, druhé kolo volieb vyhrala liberálna právnička Nataša Pircová Musarová.

Po sčítaní 98 percent okrskov má 54,03 percenta hlasov, jej súper, exminister zahraničia Anže Logar, získal 45,97 percenta hlasov.

Logar už medzičasom zablahoželal Pircovej Musarovej k víťazstvu vo voľbách a vyjadril nádej, že bude prezidentkou všetkých Slovincov.

Nová prezidentka nahradí vo funkcii dosluhujúcu hlavu štátu Boruta Pahora, ktorý funkciu zastával už dve volebné obdobia, a nemohol tak opäť kandidovať.

Volebná účasť bola 49,9 percenta, oznámila volebná komisia.

Kto je Nataša Pircová Musarová

Pircová Musarová (54) je bývalou televíznou moderátorkou, ktorá sa stala vplyvnou advokátkou. Preslávila sa tým, že zastupovala prominentné osobnosti.

Medzi jej klientmi bola bývalá prvá dáma USA Melania Trumpová pochádzajúca zo Slovinska. Úlohou Pircovej Musarovej bolo, aby zabránila tomu, že firmy sa budú usilovať o komerčné využitie produktov s Trumpovej menom.

Pircová Musarová uviedla, že ak by voľby vyhrala, bola by "hlasom žien" v Slovinsku aj v zahraničí a pôsobila by ako "morálna autorita".

"Prezident nemôže byť neutrálny a nemať nijaký názor. Nikdy som sa nebála ozvať sa," povedala pre AFP.

Neúspech slovinských konzervatívcov

Výsledky volieb zverejnené v nedeľu večer ústrednou volebnou komisiou sú novým neúspechom pre konzervatívcov v Slovinsku, konštatovala agentúra AFP.

Logar (46) síce kandidoval ako nezávislý, no je dlhoročným členom Slovinskej demokratickej strany (SDS) Janeza Janšu, ktorý v apríli neuspel vo svojej snahe o opätovné zvolenie za premiéra.

Kritici Janšu obviňovali, že počas svojho pôsobenia vo funkcii premiéra ohrozoval slobodu médií a súdnictva a svojím konaním podkopával zásady právneho štátu.