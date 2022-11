Demokrati budú aj po voľbách naďalej kontrolovať Senát, kľúčové kreslo získali v Nevade

V Nevade vyhrala Catherine Cortezová Mastová.

PHOENIX. Americkí demokrati budú aj po voľbách do Kongresu naďalej kontrolovať Senát. Dôležité kreslo získali v Nevade, kde zvíťazila demokratická senátorka Catherine Cortezová Mastová. Informujú o tom BBC či Guardian.

Cortezová Mastová tesne porazila republikánskeho vyzývateľa Adama Laxalta, bývalého generálneho prokurátora, ktorého podporil exprezident Donald Trump. Postarala sa tak o dôležité víťazstvo pre prezidenta Joea Bidena.

Demokrati môžu mať v Senáte aj 51 kresiel

Po znovuzvolení demokratického senátora Marka Kellyho v piatok v noci v Arizone a víťazstve Cortezovej Mastovej v Nevade budú demokrati kontrolovať najmenej 50 kresiel v Senáte, pričom vyrovnané počty v 100-člennej komore bude môcť rozhodovať viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá má dva hlasy.

Ak by demokratický senátor Raphael Warnock vyhral druhé kolo volieb v Georgii 6. decembra proti republikánskemu vyzývateľovi Herschelovi Walkerovi, rozšírilo by to väčšinu demokratov na 51:49. Vďaka tomu by mali ďalšiu výhodu pri schvaľovaní obmedzeného počtu kontroverzných zákonov, ktoré môžu postúpiť jednoduchou väčšinou hlasov namiesto 60 potrebných pre väčšinu legislatívy.

Biden sa cíti silnejší

Americký prezident Joe Biden v reakcii na výsledky uviedol, že nečakané úspechy demokratov mu dávajú silnejšiu pozíciu v náročných rokovaniach s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, s ktorým sa má stretnúť počas budúcotýždňového summitu lídrov svetových ekonomík G20.

"Viem, že prichádzam silnejší," povedal Biden v Phnom Penh, kde sa aktuálne zúčastňuje na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie.

"Cítim sa dobre a teším sa na ďalšie dva roky," dodal.

Voľby do Kongresu 2022

Voliči v utorok rozhodovali o obsadení 35 kresiel v 100-člennom Senáte a všetkých 435 v Snemovni reprezentantov. Tam smerujú k väčšine republikáni, demokrati však podľa CNN stiahli ich náskok na 204:211. Pre väčšinu je potrebných 218 kresiel.

Novozvolený Senát zloží prísahu 3. januára.