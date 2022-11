Na interrupcie sa v USA nezabudlo. Aj snaha zakázať ich zastavila očakávanú červenú vlnu

Téma aktivizovala voličov demokratov.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Demokrati dúfali, že to zmobilizuje ich voličov, republikáni sa zas nádejali, že sa na letný verdikt amerického najvyššieho súdu sa do konania novembrových volieb do Kongresu zabudne.

Výsledok volieb, ktoré sa neskončili očakávanou „červenou vlnou“, teda drvivým víťazstvom republikánov, naznačuje, že boj o reprodukčné práva v Spojených štátoch hlasovanie ľudí ovplyvnil.

Boj o právo na interrupcie v Spojených štátoch sa znovu naplno rozbehol v lete, keď americký najvyšší súd zrušil záväzný precedens Roe vs. Wade, ktorý ženám zaručoval prístup k interrupciám. Po tomto rozhodnutí mali o podmienkach interrupcií rozhodovať jednotlivé štáty, čo najmä tie južné okamžite využili na ich zákaz.

Vplyv tejto témy sa v mnohých štátoch ukázal ako kľúčový pri tesných súbojoch republikánov a demokratov o senátorské a guvernérske posty. A to naprieč „modrými aj červenými“ štátmi.

Pro-life kandidáti nikoho nepresvedčili

V Pensylvánii počas senátorskej debaty prejavil svoj názor na ženské reprodukčné práva aj republikánsky kandidát Mehmet Oz. „Rozhodnutie o interrupcií by malo byť na ženách, lekároch a miestnych politických lídroch,“ vyhlásil Oz, čím sa postavil za verdikt najvyššieho súdu.