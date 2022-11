Do Chorvátska bez hraničných kontrol. Záhreb mieri do Schengenu

Najmladší člen EÚ predbehne čakajúcich Rumunov aj Bulharov.

Z Bruselu od reportérky denníka SME Niny Sobotovičovej

BRUSEL, ZÁHREB. Slováci aj Česi si počkali tri roky. Vstup do schengenského priestoru je totiž vyvrcholením dlhšieho procesu a členstvom v Európskej únii naň nevzniká automatický nárok.

Slovensko aj Česko vstúpili do EÚ v roku 2004, súčasťou schengenského priestoru sa stali v decembri 2007. Slovákov na ceste za nákupmi do maďarského Györu či za vianočnými trhmi do poľského Krakova vtedy prestali zdržiavať hraničné kontroly.

Voľný pohyb osôb dlhodobo patrí k najoceňovanejším výhodám Únie. Na desiate výročie od vstupu do Schengenu si túto možnosť pochvaľovalo až 85 percent Slovákov.

Dnes všetko nasvedčuje tomu, že bez hraničných kontrol sa zaobíde aj najbližšia dovolenka v Chorvátsku. Do Schengenu má totiž po viac než deviatich rokoch v Únii namierené aj Záhreb.

Jeho vstup do zóny voľného cezhraničného pohybu vo štvrtok podporila drvivá väčšina poslancov Európskeho parlamentu.

Posledné slovo budú mať vlády jednotlivých členských štátov. Rozhodnutie by mohlo padnúť do konca roka. Od januára 2023 navyše Chorváti začnú používať euro.

Stačí jedno veto