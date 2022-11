Počet podvyživených detí v Sýrii sa v dôsledku konfliktu zvýšil o 150 percent

Od začiatku vojny v Sýrii sa táto krajina zmieta v doposiaľ najhoršej ekonomickej kríze.

DAMASK. Počet detí, ktoré na severovýchode Sýrie trpia podvýživou, sa za posledných šesť mesiacov zvýšil o 150 percent.

V porovnaní s predchádzajúcim polrokom to predstavuje nárast o 10-tisíc maloletých. Uviedla to humanitárna organizácia Save The Children.

"Podvýživa ohrozuje životy detí. Chudoba a neschopnosť dovoliť si dostatočnú stravu je hlavným dôvodom, prečo počet podvyživených detí narastá," konštatovala organizácia.

Od začiatku vojny v Sýrii v roku 2011 sa táto ázijská krajina zmieta v doposiaľ najhoršej ekonomickej kríze. OSN odhaduje, že až 90 percent z 18 miliónov obyvateľov Sýrie žije pod hranicou chudoby. Okrem konfliktu krajinu negatívne poznačila aj pandémia koronavírusu a zrútenie finančného trhu v susednom Libanone.

"Zatiaľ čo priemerný príjem rodín sa nezmenil, ceny potravín vyleteli medzi rokmi 2019 a 2021 o 800 percent. Aj v roku 2022 naďalej stúpajú," upozornila organizácia.