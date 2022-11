Demokrati obhájili posty guvernérov v New Yorku, Kalifornii a Pensylvánii

V New Yorku si zaistila znovuzvolenie demokratka a vôbec prvá žena na poste newyorskej guvernérky, Kathy Hochulová..

NEW YORK, LOS ANGELES, PITTSBURGH. Demokrati amerického prezidenta Joea Bidena obhájili posty guvernérov v dôležitých štátoch New York, Kalifornia a Pensylvánia. Vyplýva to z prognóz vplyvných amerických médií, informuje agentúra AFP.

V New Yorku si zaistila znovuzvolenie demokratická kandidátka, vôbec prvá žena na poste newyorskej guvernérky Kathy Hochulová. Podarilo sa jej poraziť silného republikánskeho vyzývateľa Leeho Zeldina, spojenca exprezidenta USA Donalda Trumpa.

Ďalší mandát si zaistil aj demokratický guvernér najľudnatejšieho štátu USA - Kalifornie - Gavin Newsom, ktorý porazil republikánskeho súpera Briana Dahleho s vysokým, vyše 20-percentným náskokom.

Veľkú radosť mali demokrati aj z víťazstva svojho kandidáta Josha Shapira v súboji o post guvernéra v Pensylvánii, patriacej medzi štáty, ktoré majú kľúčový význam pre víťazstvo vo voľbách do Kongresu. Shapiro s vyše desaťpercetným náskokom porazil príslušníka krajne pravicového krídla Republikánskej strany Douga Mastriana.

Oveľa väčšia pozornosť sa však sústreďuje na súboj o senátne kreslo za štát Pensylvánia, o ktoré zvádzajú veľmi tesný a stále nerozhodnutý súboj demokrat John Fetterman a republikán Mehmet Oz.