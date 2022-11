Rusi do Gruzínska priniesli peniaze, rast aj vyššie ceny. Nie všade sú vítaní

Do Gruzínska ušlo od začiatku vojny viac ako stotisíc Rusov.

TBILISI, BRATISLAVA. Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Rusku strávil Oleg Gazmanov čakaním v kolóne áut tridsať hodín bez spánku. Chcel rovnako ako tisíce Rusov pred ním ujsť pred mobilizáciou a ruským režimom do susedného Gruzínska.

Stál s ďalšími autami, bicyklami aj chodcami na jedinom rusko-gruzínskom hraničnom priechode Verchnij Lars. Kilometre dlhý rad bolo vidno až z vesmíru, zachytili ho aj snímky zo satelitu spoločnosti Maxar Technology.

„Prečo opúšťaš svoju krajinu teraz, keď ťa tak veľmi potrebuje?“ opísal Gazmanov pre Time sarkastické privítanie od gruzínskeho colníka na hranici.

Za necelý týždeň od vyhlásenia mobilizácie prekročilo rusko-gruzínsku hranicu viac ako päťdesiattisíc Rusov. Od začiatku vojny na Ukrajine tam ušlo už najmenej 112-tisíc Rusov, ďalší pribúdajú každým dňom.

Rusi hovoria o ťažkých a nehostinných podmienkach počas cesty ku gruzínskym hraniciam. Príslušníci ruských etnických menšín spomenuli pre Time aj silnú diskrimináciu. Niektorých si podľa vlastných slov pohraniční strážnici odviedli na výsluch, iným zas vôbec nedovolili prekročiť hranice.

Ani ruskí občania, ktorí sa do Gruzínska dostali a snažia sa tam zabývať, to však nemajú jednoduché. Gruzínci ich nevítajú s pochopením a mnohí by ich najradšej poslali späť.

Ceny nájmov vyhovujú len bohatším Rusom

V uliciach hlavného mesta Tbilisi počuť prevažne ruský jazyk. To je v silnom kontraste s protiruskými grafitmi po stenách, ktoré okrem hesiel na podporu Ukrajiny či nadávok Putinovi hlásia aj „Rusi choďte domov“.

S príchodom Rusov sa totiž v krajine enormne zdvihli ceny, ktoré si bohatší prišelci môžu dovoliť, no domáci s nezmenenými platmi nie.