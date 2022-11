Lekári bez hraníc kritizujú katastrofálne podmienky v sýrskom utečeneckom tábore al-Húl

Viac ako 80 percent obyvateľov tvoria ženy a deti.

DAMASK. Nedostatočnú ochranu pred násilím, nezákonnosť a katastrofálne podmienky desaťtisícov ľudí v preplnenom utečeneckom tábore al-Húl na severovýchode Sýrie kritizuje vo svojej správe zverejnenej v pondelok humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF).

Al-Húl sa nachádza v regióne kontrolovanom sýrskymi Kurdmi. Podľa OSN v ňom našlo útočisko približne 55-tisíc ľudí, takže ide o najväčší utečenecký tábor v Sýrii.

Viac ako 80 percent jeho obyvateľov tvoria ženy a deti. Žijú tam aj tisíce bývalých prívržencov tzv. Islamského štátu (IS), vrátane cudzincov, a ich rodinných príslušníkov.

Lekári bez hraníc vo svojej správe varujú aj pred vplyvom extrémistických skupín v tábore. Ľudia sa na jednej strane obávajú neustálej hrozby násilia zo strany ozbrojených skupín, na druhej strane stále prísnejších bezpečnostných opatrení zo strany úradov, prijatých v snahe dostať situáciu v tábore pod kontrolu.

Najmä protiteroristické opatrenia Sýrskych demokratických síl (SDF), ktoré tábor spravujú, tam podľa MSF pre tisíce civilistov vytvorili "kolobeh časovo neobmedzeného zadržiavania, ohrozenia a neistoty".

Hovorca SDF tvrdí, že podmienky v tábore môže zlepšiť rozsiahlejšia zahraničná pomoc. "SDF priniesli veľa obetí, aby zlikvidovali IS ako nebezpečnú medzinárodnú organizáciu, a stále bojujú. No je to medzinárodné spoločenstvo, ktoré sa obrátilo chrbtom k problému IS," povedal.

Lekári bez hraníc prevádzkujú v tábore kliniku a poskytujú lekársku pomoc. Z dôvodu napätej situácie MSF kritizujú, že obyvatelia tábora čoraz častejšie vnímajú humanitárne organizácie ako súčasť systému, čo vedie k obmedzeniu poskytovania pomoci v tábore.