Twitter začne s prepúšťaním zamestnancov

SAN FRANCISCO. V piatok sa zamestnanci Twitteru dozvedia, či budú prepustení v rámci redukcie personálu.

"V úsilí dostať Twitter na zdravú cestu absolvujeme v piatok náročný proces redukcie našej globálnej pracovnej sily," uviedla spoločnosť Twitter v e-maile pre zamestnancov, do ktorého mala Reuters možnosť nahliadnuť.

Všetky kancelárie Twitteru budú podľa vyjadrení tejto spoločnosti dočasne uzavreté a prístup do nich bude pozastavený s cieľom "pomôcť zaistiť bezpečnosť všetkých zamestnancov, i systémov spoločnosti a údajov o zákazníkoch".

Miliardár Elon Musk prevzal minulý týždeň výhradnú kontrolu nad Twitterom po dokončení nákupu za 44 miliárd dolárov.

Musk vzápätí prepustil viacerých vedúcich predstaviteľov spoločnosti a plánuje znížiť aj počet zamestnancov, píše The New York Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.

O prácu by mohla prísť približne polovica zo 7 500 zamestnancov Twitteru.