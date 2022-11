Wales žiada fanúšikov Harryho Pottera, aby na Dobbyho hrobe nenechávali ponožky

Odborníci upozorňujú, že nahromadené kamienky a ponožky môžu poškodzovať miestny ekosystém.

LONDÝN. Úrady vo Walese žiadajú fanúšikov čarodejníckeho učňa Harryho Pottera, aby prestali nechávať ponožky na pomyselnom hrobe škriatka Dobbyho, ktorý sa nachádza na pláži Freshwater West v grófstve Pembrokeshire na západe Walesu. Úrady sa odvolávajú na ohrozenie tamojšieho ekosystému.

Ako vo štvrtok informoval denník The Washington Post, z ktorého čerpala TASR, pláž Freshwater West bola kulisou pre scénu zachytávajúcu vo filme Harry Potter a Dary smrti Dobbyho posledné chvíle.

Rozmýšľajú o zrušení hrobu

Na pláži, ktorú Dobby pri poslednom výdychu opísal ako "také krásne miesto, kde sa dá byť s priateľmi", teraz označuje jeho hrob drevený kríž osadený na vrchole kopčeka z pomaľovaných skál spolu s kameňom, aký zanechal Harry na pamiatku svojho priateľa a na ktorom je nápis: "TU LEŽÍ DOBBY, SLOBODNÝ ELF."

Fanúšikovia k tomuto "hrobu" na pláži prinášajú pomaľované kamienky, ale aj hromady ponožiek a iných odevov, ktoré domácim škriatkom ako Dobby pomohli získať slobodu z nevoľníckeho života.

Podľa ekológov, ktorí oblasť skúmali v rámci osemmesačnej revízie, by však toto hromadenie cudzorodých predmetov mohlo poškodiť ekosystém pláže.

Úrady pôvodne zvažovali zbúranie pamätníka Dobbymu. Po dlhšom zvažovaní však minulý týždeň padlo rozhodnutie o zachovaní "hrobu" - za podmienky, že na mieste nesmú zostať žiadne darčekové predmety.

Pláž v grófstve Pembrokeshire je dlhým pásom kľukatiacich sa dún a obnažených skalnatých útesov. Táto zákonom chránená oblasť je domovom mnohých voľne žijúcich živočíchov vrátane jašteríc, tuleňov, sviňúch a vzácnych vtákov hniezdiacich na zemi.

Nakrúcali sa tam scény viacerých filmov, napríklad Smrtonosná pasca a Robin Hood od režiséra Ridleyho Scotta. Je súčasne aj miestom námornej tragédie z čias druhej svetovej vojny a jedným z najlepších miest na surfovanie vo Walese.

Obľúbené miesto turistov

Ako miesto Dobbyho posledného odpočinku túto pláž ročne navštívi približne 75 000 ľudí, ktorí často prekračujú kapacitu a niekedy po sebe zanechávajú predmety ako prejav sympatií či pocty románovej postave.

The Washington Post pripomenul, že Dobby bol u čitateľov čarodejníckej ságy taký obľúbený, že autorka J. K. Rowlingová sa ospravedlnila za to, že ho nechala zomrieť: malý ušatý škriatok zomrel, keď po ňom Bellatrix Lestrangová hodila nôž, kým sa snažil dostať Harryho a jeho kamarátov do bezpečia.

Na potenciálnych návštevníkov pláže Freshwater West sa v stredu obrátila aj komunita Wizarding World združujúca potterovských fanúšikov, ktorá vyzvala muklov - ľudí bez čarodejníckeho pôvodu a bez vrodených čarodejníckych schopností -, aby pri uctení si pamiatky domáceho škriatka Dobbyho nezanechali na pláži po sebe žiadne predmety.