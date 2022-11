Ukrajinský hacker: Rusko nie je kybernetická mocnosť, Rusi sú len strašne arogantní

Štyridsaťštyriročný ANDRYJ BARANOVYČ je ukrajinský programátor a jeden z najznámejších hackerov. V online svete je známy ako Herm1t a v minulosti v médiách vystupoval sporadicky ako Sean. V posledných týždňoch vyšiel z anonymity.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V 90. rokoch založil web venujúci sa kybernetickej bezpečnosti vrátane informácií o vývoji škodlivého kódu. V roku 2014 založil s Artemom „Jeffom“ Karpinským skupinu RUH8, ktorej cieľom bolo chrániť ukrajinský kybernetický priestor. Po vzniku Ukrajinskej kybernetickej aliancie v roku 2016 sa stal jej súčasťou. Rozhovor prebiehal cez šifrovaciu aplikáciu Signal.

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou prebieha aj v kybernetickom priestore a vy ste v ňom jedným z jej vojakov. Čo presne robíte?

Sme v kybernetickej vojne, zbierame a spracovávame informácie. Ak dospejeme k záveru, že tieto informácie by mohli pomôcť, odovzdávame ich príslušným orgánom. Zároveň je naším cieľom oklamať, ničiť, degradovať – jednoducho narúšať - nepriateľské systémy. Predovšetkým vojenské, politické, no niekedy aj civilné.

Pred ruskou inváziou roku sme sa zamerali na politické a vojenské záležitosti Ruska. Niekedy sme sa podieľali na ochrane ukrajinského majetku pred ruskými kybernetickými útokmi, či už priamo - napríklad sme hackli ruských hackerov, ktorí sa nabúrali do nášho ministerstva vnútra -, alebo verejným zahanbovaním našich úradníkov pre nedostatok bezpečnosti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vojna hackerov: Z Rusov ťahajú polohy vymyslené ženy Čítajte

Koľko členov má vaša aliancia a vaša podskupina RUH8? Aké majú jednotliví aktéri úlohy?

Počet ľudí sa časom menil, je ich viac ako desať a menej ako päťdesiat. Je to sieťová, nehierarchická štruktúra. Udržujeme úzke vzťahy s ľuďmi z InformNapalm, ktorí zbierajú informácie z otvorených zdrojov a s mnohými rôznymi hackerskými skupinami. Označenie „RUH8“ bolo dočasné a používalo sa od roku 2015 do roku 2016, pretože potrebujeme nejaký druh označenia, ktorému by sa útoky pripisovali.