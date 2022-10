Rusko znovu vydiera hladom. Dohoda, od ktorej odstupuje, zachránila sto miliónov ľudí

Rozhodnutie zdôvodňuje útokom na prístav v Sevastopole.

KYJEV, BRATISLAVA. Ani Nikita Busel zrejme nečakal, že sa tento rok stane hlavou organizácie, ktorá kradne ukrajinské obilie a pašuje ho do zahraničia. Do ruskej invázie na Ukrajinu stihol založiť dva menšie hotely a sieť hipsterských kaviarní v Rusku, v oblasti poľnohospodárstva sa nepohyboval.

Už v lete však pôsobil v okupovanej Záporožskej oblasti ako riaditeľ Štátneho obilného operátora, organizácie, ktorú založila na okupovaných územiach ruská vojenská správa. Úlohou firmy je „vykupovať“ od miestnych farmárov obilie. Ak ho nepredajú za určenú cenu, úrady im ho skonfiškujú.

Financial Times opísali, ako nová firma pod kontrolou okupantov obsadila prevádzky miestnych spracovateľov, ako falšuje dokumenty, aby na papieroch zahmlila ukrajinský pôvod obilia a to, že na more sa nedostáva z ruských prístavov, ale z ukrajinského Berďansku.

A aj to, ako na základe týchto falošných dokumentov ruská firma hľadá v Turecku odberateľov, ktorí nemôžu vedieť pravdu o pôvode tovaru, lebo by sa mohli dostať do sporu s ukrajinskou vládou. Zisk potom končí v Rusku, keďže to si koncom septembra jednostranne Záporožskú oblasť privlastnilo.

Dohoda dostala obilie do sveta

„Záporožská oblasť je jedným z ukrajinských regiónov, kde sa pestuje obilie a Ukrajina je zas jedným z najväčších vývozcov obilia na svete,“ pripomína denník. „Navyše, ruská invázia ešte zvýraznila globálny nedostatok potravín a spôsobila rast cien potravín.“

Týmto Moskva nekončí, cez víkend urobila rozhodnutie, ktoré bude mať ešte väčšie následky pre nedostatok potravín vo svete.