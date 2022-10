Halloweenske oslavy v Soule sa skončili tragicky. V dave utlačili vyše sto ľudí

Podľa miestnych médií chceli ľudia vidieť celebritu v bare.

SOUL, BRATISLAVA. Prvá halloweenská oslava po pandémii bez rúšok prilákala do juhokórejského Soulu v sobotu množstvo ľudí. Podľa miestnych médií v uliciach časti Itaewon oslavovalo asi stotisíc ľudí, ktorí rúška nahradili maskami.

Vtedy sa medzi nimi rozšírila informácia, že v jednom z miestnych barov je niektorá z juhokórejských celebrít. Chuť vidieť ju nakoniec priniesla tragédiu, píšu médiá, miestne orgány ešte presnú príčinu vyšetrujú.

Pri tlačenie v úzkej ulici zomrelo najmenej 120 ľudí, približne sto je zranených, ale úrady varujú, že počet obetí môže ešte stúpnuť.

Ak by som spadol, zomriem

„Bolo tam toľko ľudí, že som sa nemohol pohnúť,“ povedal pre New York Times 46-ročný Song Su-jon, ktorý sa do Itaewonu dostal hodinu po po tom, ako vypukla tragická tlačenica. „Vyzeralo to, že ak by som spadol, som mŕtvy.“