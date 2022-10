Sovietsky zväz padol, Brusel môže byť ďalší. Ako sa Orbán odkláňa od sankcií

Maďarsko ťahá k Moskve ruský plyn.

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Za súčasnú energetickú a hospodársku krízu nesie zodpovednosť výlučne Rusko a jeho agresia proti Ukrajine ohrozuje európsku bezpečnosť a mier, píše sa v záveroch zasadnutia Európskej rady z minulého týždňa. K týmto slovám sa prihlásil aj maďarský premiér Viktor Orbán.

V tom čase už v maďarských mestách viseli nové vládne bilbordy zobrazujúce padajúcu bombu s nápisom "sankcie" a veľkým textom: "Bruselské sankcie nás ničia." Kampaň je súčasťou novej národnej konzultácie, v ktorej vláda zisťuje názory občanov na sankcie.

Aj keď ruská invázia na Ukrajinu vo februári prekvapila aj politikov v Budapešti a Maďarsko ju odsúdilo, v posledných mesiacoch začala vláda Viktora Orbána opäť stupňovať protieurópsku rétoriku. Sankcie proti Rusku sú podľa neho chybou a dodávanie zbraní znamená predlžovanie vojny.

S útokmi na Brusel sa začína meniť aj pohľad ľudí na vojnu na Ukrajine.

Orbánova dvojaká tvár

Minulý týždeň začali milióny občanov Maďarska dostávať do schránok dotazníky, v ktorých sa môžu vyjadriť, či súhlasia s protiruskými sankciami. V dotazníku so sugestívnou hlavičkou "bruselské sankcie nás ničia" sa vláda pýta napríklad na to, či by pod protiruské sankcie mala spadať maďarská jadrová elektráreň Paks, či by mali sankcie obmedzovať ruských turistov alebo či ľudia súhlasia s tým, že sankcie zvýšili ceny jedla a môžu vyvolať ďalšiu imigračnú vlnu.