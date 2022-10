Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom

Rakúšania predĺžili kontroly o 15 dní, potom zvážia ich ďalšie predĺženie.

Rakúsky hraničný priechod so Slovenskom. (Zdroj: TASR)

VIEDEŇ. Rakúsko predĺžilo v piatok kontroly na hraniciach so Slovenskom predbežne o 15 dní, neskôr zváži ich predĺženie o ďalších 30 dní. Pôvodne mali hraničné kontroly na rakúsko-slovenských hraniciach platiť do piatka 28. októbra.

Informoval bulvárny denník Kronen Zeitung a server OE24.at, ktoré sa odvolávajú na rezort vnútra vo Viedni.

"Hraničné kontroly so Slovenskom sú naďalej potrebné, pretože prevádzači inak okamžite reagujú a menia svoje trasy," zdôvodnil rozhodnutie šéf rakúskeho rezortu vnútra Gerhard Karner. Dodal, že Rakúsko bude naďalej dôrazne bojovať proti "prevádzačskej mafii".

Rakúska polícia zadržala od konca septembra, keď boli dočasné kontroly so SR zavedené, 12 prevádzačov. Celkovo ich na území Rakúska zadržali viac než 500.

Hraničné kontroly Rakúska prebiehajú v úzkej spolupráci s českým a slovenským ministerstvom vnútra. Rakúsko nasleduje rozhodnutie Česka, ktoré vo štvrtok (27. 10.) tiež ohlásilo predĺženie kontrol na hraniciach so Slovenskom, a to dovedna o 45 dní – teda až do 12. decembra.