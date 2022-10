Srbsko sprísňuje vízové pravidlá, Úniu znepokojuje migrácia

Prechody sa zvyčajne zintenzívnia na jeseň a v zime.

BELEHRAD. Srbsko zažíva "turistický" boom z krajín, ktorých občania nikdy predtým nejavili záujem o tamojšie pamiatky či možnosti nakupovania.

Je to zväčša výsledkom veľkorysých podmienok pre vstup do tejto balkánskej krajiny, ktoré z nej urobili významnú zastávku pre migrantov snažiacich sa dostať do Európy bez riskantnej cesty po mori.

Jeden z letov z Turecka do hlavného mesta Belehrad, akých lieta denne zhruba šesť, bol nedávno plný ľudí z afrických a ázijských krajín, ktorí na vstup do Srbska nepotrebujú víza.

Toto sa však zmení, keďže Srbsko je vystavené tlaku Európskej únie – ku ktorej sa chce pripojiť –, aby zaviedlo víza pre krajiny, ktoré sa stali zdrojmi migrácie.

Predstavitelia EÚ uvádzajú, že tisícky cestujúcich, ktorí za uplynulých niekoľko mesiacov prišli do Srbska a ďalších západobalkánskych krajín ako turisti, skončili ako žiadatelia o azyl v členských štátoch Únie.

EÚ je znepokojená, pretože Balkán už zaznamenal nárast počtu ľudí z Blízkeho východu, Ázie i Afriky, ktorí mierili ďalej do Európy v nádeji, že tam nájdu lepší život, píše AP.

Únia okrem toho hostí milióny utečencov z Ukrajiny a zápasí so stúpajúcimi cenami i energetickou krízou, ktorá je výsledkom vojenskej invázie Ruska na susednú Ukrajinu.

EÚ v nádeji, že zmierni tlak, vyzvala Srbsko spolu s ďalšími krajinami západného Balkánu, ktoré sa usilujú o členstvo – Albánsko, Bosnu i Čiernu Horu – aby svoje pravidlá vstupu pre cestujúcich zosúladili s pravidlami Únie.

Balkánska trasa vedie z Turecka a Grécka cez Severné Macedónsko a Bulharsko do Srbska, a ďalej k hraniciam členských štátov EÚ Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Prechod cez Balkán sa zvyčajne zintenzívni na jeseň a v zime, keď nepriaznivé počasie ešte viac prispeje k riskantnosti cesty cez Egejské more.