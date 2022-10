Pomoc potrebuje takmer milión ľudí v Somálsku na územiach ovládaných militantmi

Somálsko v súčasnosti zažíva najhoršie sucho za uplynulých niekoľko desaťročí.

NAIRROBI. Na humanitárnu pomoc je odkázaných takmer milión ľudí žijúcich v oblastiach postihnutých suchom, ktoré ovládajú militanti z extrémistickej skupiny aš-Šabáb.

Informovala o tom v stredu OSN, ktorá zároveň vyzvala bojovníkov aš-Šabábu, aby umožnili prístup humanitárnej pomoci do nimi kontrolovaných častí Somálska. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN v Somálsku James Swan povedal v stredu novinárom, že v regiónoch, ktoré sú pod kontrolou alebo vplyvom militantov, žije približne 900-tisíc ľudí.

Prísun humanitárnej pomoci do týchto oblastí je pritom komplikovaný, keďže organizácia aš-Šabáb zahraničné dodávky odmieta. Podľa vyslanca však prebiehajú rozhovory so somálskymi organizáciami, ktoré by boli potenciálne schopné doručiť pomoc do týchto regiónov.

Somálsko v súčasnosti zažíva najhoršie sucho za uplynulých niekoľko desaťročí. Na dodávky pomoci je celkovo odkázaných vyše sedem miliónov zo 16 miliónov Somálčanov.

Odmietavý postoj aš-Šabábu k dodávkam zahraničnej pomoci pred zhruba desaťročím prispel k tomu, že si hladomor v Somálsku vyžiadal okolo štvrť milióna životov, pripomenula AP.

OSN varuje, že ak sa do konca tohto roka nepodarí výrazne zintenzívniť dodávky pomoci do Somálska, mohol by niektoré oblasti Somálska opäť zachvátiť hladomor.

Somálsko, podobne ako iné krajiny postihnuté dlhodobými humanitárnymi krízami, zaznamenalo pokles záujmu medzinárodných darcov v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.