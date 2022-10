Čína začala očkovať proti covidu inhalačnou vakcínou

Je podávaná ako posilňujúca dávka.

PEKING. Čínske mesto Šanghaj začalo v stredu aplikovať inhalačnú vakcínu proti ochoreniu Covid-19, ktorá sa vdychuje ústami. Ponúka ju ako bezplatnú posilňovaciu dávku pre tých občanov, ktorí už predtým absolvovali očkovanie proti koronavírusu.

Neinvazívne vakcíny by podľa tamojších predstaviteľov mohli presvedčiť aj tých ľudí, ktorí majú pri klasickom očkovaní strach z ihiel.

Taktiež by mohli pomôcť rozšíreniu vakcín do chudobnejších krajín, keďže inhalačné typy očkovacích látok sa jednoduchšie podávajú.

V Číne nie je očkovanie povinné, no miestne úrady i tak chcú, aby posilňujúcu dávku dostalo čo najviac ľudí, aby mohla krajina uvoľniť svoje prísne protipandemické opatrenia.

Podľa odborníkov by vakcína vdychovaná cez ústa mohla zabrániť tomu, aby sa vírus dostal do ostatných častí dýchacieho systému, hoci to vo veľkej miere závisí od veľkosti vdýchnutých kvapôčok. Väčšie kvapôčky sa zastavia v ústach či hrdle, no menšie čiastočky dokážu preniknúť ďalej do tela.

Čínske úrady schválili inhalačnú vakcínu ako posilňovaciu dávku ešte v septembri. Vyrába ju čínska farmaceutická spoločnosť Cansino.

Svetová zdravotnícka organizácia pripomína, že inhalačné nosové vakcíny testuje už približne desiatka krajín na celom svete.