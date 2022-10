Ruské útoky Ukrajincov oberajú o teplo a svetlo. V Dnipre sa obávajú zimy

Rusi útočia na elektrickú infraštruktúru.

Článok pôvodne vyšiel v denníku Washington Post. Text preložila Barbora Paľovčíková.

DNIPRO. Tichý, zatemnený pätnásťposchodový bytový dom v Dnipre predstavuje pre tamojších Ukrajincov obavu. Je ukážkou toho, čo sa v ich meste po neustálych ruských leteckých útokoch na civilnú infraštruktúru môže čoskoro stať normou.

V oknách svietia sviečky. Páry varia len s baterkami. Vonku na tmavom dvore v sobotu večer traja muži a jedna žena popíjali pri svetle mobilných telefónov.

Niektorí obyvatelia sa o plánovanom výpadku elektriny dozvedeli zo sociálnych sietí. Iní o tom nemali ani tušenia, až kým sa nezotmelo.

Útoky na elektrickú infraštruktúru

Keďže výťah sa nedal použiť, Tetiana so svojím jazvečíkom vyšla v tme päť poschodí do bytu bez sviečok či bateriek. Predtým, ako absolvovala prechádzku so psom, strávila posledné dve hodiny písaním správ s príbuznými po celej krajine. Niektorí z nich tiež zostali bez prúdu.

"Toto sa stalo prvýkrát," povedala Tetiana, žena v strednom veku, ktorá odmietla uviesť svoje priezvisko. "Som v šoku."

Tetianina štvrť nebola jediná, ktorú postihol výpadok prúdu. Na predmestí na druhej strane mesta si Oleksandra Bondorová práve umývala vlasy, keď jej v byte druhýkrát za dva dni vypadla elektrina. V nedeľu, keď sa snažila pripraviť oslavu tretích narodenín svojho syna, si vlasy sušila tak, že pustila kúrenie v aute.