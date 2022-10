Má ísť o jednu z najväčších baní v Európe. Francúzi chcú ťažiť vlastné lítium

Lítium sa takmer výhradne spracúva v Číne.

MOULINS, BRATISLAVA. Francúzsko sa chystá na spustenie jednej z najväčších lítiových baní v Európe.

Po osemnástich mesiacoch výskumu sa ukázalo, že v pohorí Massif central v departemente Allier sa nachádzajú dostatočné zásoby lítnej sľudy, aby sa z nej ročne podarilo získať 34-tisíc ton hydroxidu lítneho.

Takýto objem anorganickej zlúčeniny by už postačil na výrobu batérií do 700-tisíc elektromobilov, podotýka agentúra Reuters. Zároveň zdôrazňuje, že toto číslo je významné aj s ohľadom na plány Paríža, ktorý chce do roku 2030 vyrábať až dva milióny elektromobilov ročne.

Projekt s názvom Emili v pondelok predstavila francúzska ťažobná spoločnosť Imerys. S ťažbou by sa malo začať v roku 2028 a trvať by mala najmenej štvrťstoročie.

