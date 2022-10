Čína môže spustiť vojenskú inváziu na Taiwan už tento rok, varuje americký admirál

Čínsky prezident vo svojom príhovore hovoril o "znovuzjednotení Číny".

WASHINGTON. Americká armáda musí byť pripravená reagovať na možnú čínsku inváziu na Taiwan už tento rok. V stredu to uviedol náčelník námorných operácií Spojených štátov admirál Michael Gilday. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Zjednotenie Číny

Gilday je tak ďalším vysokopostaveným americkým predstaviteľom, ktorý upozornil, že zámer čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga úplne sa zmocniť Taiwanu môže byť oveľa väčší, než sa doteraz predpokladalo.

Čínsky prezident vo svojom nedeľnom príhovore na zjazde Komunistickej strany Číny povedal, že "kolesá dejín sa valia smerom k znovuzjednoteniu Číny" a na dosiahnutie tohto cieľa si vyhradil možnosť prijať všetky potrebné opatrenia.

Práve k danému vyjadreniu čínskeho lídra sa vyjadril Gilday. "Nejde len o to, čo prezident Si hovorí, ale o to, ako sa Číňania správajú a čo robia... A za uplynulých 20 rokov sme videli, že splnili každý sľub, ktorý dali, skôr než povedali, že ho splnia," povedal v diskusii na pôde Atlantickej rady, think-tanku so sídlom vo Washingtone.

Dodal, že ak to Číňania chcú urobiť do roku 2027, tak v skutočnosti ide o rok 2022 alebo potenciálne 2023. "Nemôžem to vylúčiť," pokračoval. Podľa svojich slov tým nechce vyvolať paniku, avšak nemôže to byť prehliadnuté.

Nemajú šancu

Šéf taiwanského Národného bezpečnostného úradu Čchen Ming-tchung vo štvrtok upozornil čínskych predstaviteľov, že Čína násilným útokom na Taiwan nemá šancu vyhrať. "Viedlo by to k medzinárodným ekonomickým sankciám a k diplomatickej izolácii, čo by zničilo jeho (Si Ťin-pchingove) 'veľké oživenie čínskeho národa' a urobilo by z neho hriešnika čínskeho národa," povedal.

Peking považuje Taiwan za súčasť čínskeho územia, a to aj napriek tomu, že tento ostrov má vlastnú nezávislú vládu. Čínska komunistická vláda nedávno upozornila, že na Taiwane nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylučuje ani možnosť vojenského zásahu.

Spojené štáty oficiálne uznávajú tzv. politiku jednej Číny, ale sú rozhodne proti akýmkoľvek snahám Čínskej ľudovej republiky o násilné ovládnutie Taiwanu.