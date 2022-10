Maďarsko sa nepripojí k Európskej prokuratúre, tvrdí maďarská ministerka spravodlivosti

Vargová hodnotí spoluprácu ako výbornú.

BUDAPEŠŤ. Maďarsko sa ani naďalej nechystá pripojiť k Európskej prokuratúre, uviedla vo štvrtok na Facebooku maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová, informuje spravodajca TASR.

"V Luxemburgu dnes zhodnotia prvý rok fungovania Európskej prokuratúry. Naša spolupráca s touto organizáciou je výborná, ale Maďarsko sa k nej stále nehodlá pripojiť a neočakávajú to od nás ani v Bruseli!" napísala Vargová.

Spravodajský server Liner.hu v tejto súvislosti pripomína, že otázka vstupu Maďarska do EPPO je vďačnou témou opozície, ktorá vládu k takémuto kroku tlačí.

Vstupom do EPPO by sa však dosiahlo odovzdanie ďalších kompetencií do zahraničných rúk, domnieva sa Liner.hu. Maďarská vláda už viackrát vyhlásila, že sa tak nestane, a dodala, že navyše vstup do EPPO nie je ani podmienkou vyplatenia eurofondov.

Maďarská vláda odmieta členstvo v EPPO s odôvodnením, že vstup do nej by narušil suverenitu krajiny, pretože v jej ústave je zakotvené, že v Maďarsku je tamojšia prokuratúra výhradným orgánom ochrany práva vo verejnom záujme.

Maďarsko síce nie je členom EPPO, avšak tento orgán môže zasiahnuť voči maďarským občanom v trestných činoch patriacich do jeho právomoci, ak trestný čin bol vykonaný na území niektorých z členských krajín Európskej prokuratúry.

Generálny prokurátor Péter Polt v správe o činnosti prokuratúry predloženej v stredu parlamentu uviedol, že Maďarsko má dobré pracovné vzťahy s EPPO. Dodal, že Maďarsko je zatiaľ jedinou nečlenskou krajinou tejto inštitúcie, ktorá uzatvorila dohodu o spolupráci medzi maďarským generálnym prokurátorom a generálnym prokurátorom EPPO.