V Poľsku zistili únik v jednom potrubí ropovodu Družba

Vetva, ktorá privádza ropu aj na Slovensko, je v poriadku.

VARŠAVA. Poľský prevádzkovateľ ropovodu PERN v stredu dopoludnia oznámil, že v utorok večer zistil únik v jednom potrubí ropovodu Družba, ktorým prúdi ropa z Ruska do Európy.

Príčiny úniku, ktorý bol detegovaný zhruba 70 kilometrov od mesta Plock v strednom Poľsku, nie sú v tejto chvíli známe.

Južná vetva ropovodu, ktorá privádza ropu aj na Slovensko a do Českej republiky je podľa spoločnosti PERN v poriadku. Informovala o tom agentúra Reuters.

"V tejto chvíli všetky služby spoločnosti PERN (technický, prevádzkový, vnútropodnikový hasičský zbor a sekcia ochrany životného prostredia) prijímajú opatrenia v súlade s postupmi stanovenými pre tento typ situácie," uviedol prevádzkovateľ ropovodu.

Ropovod Družba začína v Rusku na východnom brehu Volgy a v Bielorusku sa delí na dve vetvy - severnú, ktorá vedie do Poľska a do Nemecka, a južnú cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

Druhá vetva ropovodu a ďalšie prvky infraštruktúry spoločnosti PERN fungujú normálne, uviedol poľský podnik.

V prvej polovici augusta boli dodávky strategickej suroviny ropovodom Družba z Ruska do strednej Európy prerušené pre problém s ruskými platbami za prepravu ropy cez Ukrajinu.

Na začiatku júna Európska únia schválila v rámci šiesteho balíka sankcií za ruskú inváziu na Ukrajinu zákaz dovozu väčšiny ruskej ropy od prelomu roka. Z embarga bude dočasne vyradená preprava ropy práve ropovodom Družba zásobujúcim Česko, Slovensko a Maďarsko.