Europoslanec Bilčík: Orbán sa stal predĺženou rukou Kremľa

Právny štát a európske peniaze musí Brusel kontrolovať.

Poľská vláda zrejme odpočúvala politických oponentov, v Maďarsku sú zase pochybnosti o korupcii pri čerpaní eurofondov. Obe krajiny tak nielen preto čelia zablokovaným eurofondom.

„Nie je to o trestaní Maďarov a Poliakov, ale o jasných pravidlách,“ hovorí europoslanec VLADIMÍR BILČÍK (EPP/Spolu), podľa ktorého je kontrola európskych peňazí dobrou správou aj pre Slovensko.

Vysvetľuje, prečo ho vyrušuje postoj niektorých slovenských politikov k tejto téme, hovorí, že vláda Roberta Fica (Smer) s fašistami by bola pre Slovensko problémom a že Vladimir Putin využíva plyn ako zbraň už roky.

Nedávno ste sa vrátili z Poľska, kde ste skúmali postup vo vyšetrovaní zneužívania špehovacieho systému Pegasus voči politickým oponentom. Čo ste zistili?

Európsky parlament tento rok zriadil osobitný vyšetrovací výbor, ktorý má preskúmať podozrenia zo zneužitia sofistikovaného odpočúvacieho systému. Vieme, že ho využívali v štrnástich členských štátoch a sú s tým spojené viaceré škandály, pretože boli odpočúvaní aj novinári, predstavitelia súdnictva či aktivisti.

Prvá naša misia viedla do Izraela do firmy NSO, ktorá spyware Pegasus vytvorila a predáva ho ďalej. Posledná misia viedla do Poľska, kde sme chceli zistiť, do akej miery sú závažné podozrenia zo zneužívania systému, chceli sme si vypočuť obete špehovania a stretnúť sa s vládou.

Predstavitelia poľskej vlády sa však s vami odmietli stretnúť. Prečo?

V Poľsku nebola zo strany vlády žiadna vôľa komunikovať, čo je zrejme súčasťou ich taktiky.

Niekoľko týždňov predtým sme diskutovali o podobnej situácii v Grécku, kde tiež existujú podozrenia zo zneužitia tohto systému. Tam vláda minimálne zriadila vyšetrovací výbor a aj keď neodpovedali na všetky naše otázky, bola tam aspoň ochota komunikovať.

V Poľsku sme žiadali o stretnutie s ministrom vnútra Mariuszom Kamińským aj s ministrom spravodlivosti Zbigniewom Ziobrom, ale všetci nás odmietli prijať. Úplne odignorovali naše požiadavky, takže sme sa stretli len s obeťami odpočúvania a predstaviteľmi Senátu z opozície, ktorí zriadili vyšetrovaciu komisiu, avšak len s obmedzenými právomocami.

Stretli sme sa aj so zborom audítorov, ktorý zistil, že tento spyware na odpočúvanie bol kúpený z peňazí určených na odškodnenie obetí nespravodlivostí. Agentúra pre boj s korupciou ho však zneužila na odpočúvanie politických oponentov.

Ako veľmi sú závažné zistenia, ktoré ste si od obetí vypočuli? Naozaj štát zneužíval spyware na odpočúvanie novinárov či opozičných poslancov?