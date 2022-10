Časť mosta spájajúceho Rusko s Krymom sa zrútila, podľa Moskvy vybuchla bomba v kamióne

Putin bol informovaný o explózii a nariadil vytvorenie komisie, ktorá sa bude zaoberať núdzovým stavom.

KYJEV. Na moste spájajúcom pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym nastal v soboru skoro ráno požiar. Informovali o tom ruské štátom podporované médiá. Úrady až do odvolania zastavili osobnú vlakovú dopravu.

Ruské úrady informovali uviedli, že na moste vybuchla bomba nastražená v kamióne, čo spôsobilo požiar i zrútenie časti mosta v smere z ruského Krasnodarského kraja do Kerču. Podľa ruského protiteroristického výboru explózia bomby spôsobila vznietenie siedmich železničných vagónov prevážajúcich palivo, čo malo za následok „čiastočné zrútenie dvoch častí mosta“.

Pevninské Rusko spája s Krymom dvojica cestných a železničných mostov. Tie Rusko postavilo po tom, čo v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom obsadilo a anektovalo Krym. Pre Moskvu i ruského vodcu Vladimira Putina, ktorý mal v piatok 70 rokov, má polostrov Krym symbolickú hodnotu a predstavuje kľúč k udržaniu ruských vojenských operácií na juhu Ukrajiny. Ak by sa most stal nefunkčným, podstatne by to Rusom skomplikovalo prevážanie zásob na polostrov. Ruské ministerstvo energetiky uviedlo, že Krym má momentálne dostatok paliva na 15 dní. Dodalo, že pracuje na spôsoboch, ako doplniť zásoby.

Putin bol informovaný o explózii a nariadil vytvorenie komisie, ktorá sa bude zaoberať núdzovým stavom. Most cez Kerčský prieliv dlhý 19 kilometrov bol otvorený v roku 2018 a je najdlhším v Európe. Projekt za 3,6 miliardy dolárov mal pre Moskvu predstavovať symbol jej nároku na Krym.

Ukrajinskí predstavitelia opakovane pohrozili možným útokom na most. Zodpovednosť za požiar však oficiálne nepriznali. „Krym, most, začiatok... Všetko nelegálne treba zničiť, všetko ukradnuté vrátiť Ukrajine a všetko, čo súvisí s ruskou okupáciou, treba vyhnať,“ napísal na sociálnej a mikrobologovacej sieti Twitter poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak.

Predseda krymského regionálneho parlamentu podporovaného Kremľom Vladimir Konstantinov obvinil z výbuchu Ukrajinu, ale bagatelizoval závažnosť škôd a povedal, že budú urýchlene opravené. Iní ruskí predstavitelia však tvrdili, že závažnosť škôd ešte nebolo možné posúdiť. „Teraz majú byť na čo hrdí. Za 23 rokov sa im na Kryme nepodarilo vybudovať nič, čo by si zaslúžilo pozornosť, ale podarilo sa im poškodiť ruský most,“ napísal Konstantinov na Telegrame. Ukrajinský politik David Arachamia na rovnakej platforme kontroval, keď uviedol: „Ruské nelegálne stavby sa začínajú rozpadávať a horieť. Dôvod je jednoduchý - ak postavíte niečo výbušné, tak to skôr či neskôr vybuchne. A to je len začiatok. Spoľahlivá výstavba nie je niečo, čím by sa Rusko zvlášť preslávilo.“

Požiar na moste cez Kerčský prieliv nastal niekoľko hodín po tom, čo v sobotu skoro ráno otriasla Charkovom na východe Ukrajiny séria výbuchov. Starosta mesta Ihor Terechov na Telegrame uviedol, že ranné explózie boli výsledkom raketových útokov na centrum Charkova.