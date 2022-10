Biden udelil amnestie za marihuanu. Chce zmierniť tresty, hovorí sa aj o dekriminalizácii

Amnestie sa nevzťahujú na tresty za predaj ani distribúciu.

WASHINGTON. Bernarda Noblea, vtedy 48-ročného Afroameričana, zadržala polícia v roku 2010 v meste New Orleans.

Mal pri sebe tri gramy marihuany, čo by vystačilo ledva na výrobu dvoch cigariet. Pretože ho však za drogy odsúdili už v minulosti, dostal trest odňatia slobody na trinásť rokov.

Z Noblea sa rýchlo stal symbol prísnych trestov za prechovávanie len malého množstva marihuany. Nakoniec ho po medializovaní prípadu a práci elitných právnikov po siedmich rokoch vo väzení prepustili. Tisíce ďalších Američanov ale takéto šťastie a možnosti nemajú.

Americký prezident Joe Biden to však chce zmeniť. Preto vo štvrtok vyzval ministerstvá spravodlivosti a zdravotníctva, aby sa pozreli na to, ako je marihuana klasifikovaná, čo by mohlo viesť k zmierneniu trestnej sadzby. Zároveň udelil amnestiu tisíckam ľudí odsúdených za prechovávanie marihuany.

Milosť tisíckam páchateľov