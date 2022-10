Po Česku predlžuje kontroly na hranici so Slovenskom aj Rakúsko

Kontroly na hraniciach budú minimálne do 28. októbra.

VIEDEŇ. Rakúsko predĺži dočasné kontroly na hranici so Slovenskom o ďalších 20 dní, do 28. októbra. Oznámil to vo štvrtok rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.

Rovnaké opatrenie avizovalo vo štvrtok aj Česko.

Česká republika predĺženie kontrol odôvodnila zvýšenou nelegálnou migráciou. Rakúski predstavitelia sa preto obávajú, že prevádzači by sa mohli namiesto českej trasy preorientovať na Rakúsko.

Ministerstvo vnútra vo Viedni pre APA spresnilo, že predĺženie kontrol úzko koordinuje s Prahou. Predĺženie je "potrebné, aby sme udržateľne a konzistentne zmarili špinavý biznis prevádzačov", uviedol Karner.

Dočasné kontroly na vnútorných schengenských hraniciach so Slovenskom zaviedli Česko a Rakúsko minulý štvrtok 29. októbra. Pôvodne mali trvať desať dní, teraz však potrvajú najmenej do 28. októbra.

V Rakúsku od ich zavedenia zadržali ôsmich prevádzačov pri ceste zo Slovenska, priblížilo tamojšie ministerstvo vnútra. Rakúsko už niekoľko rokov robí kontroly na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom, pripomína APA.