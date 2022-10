Emmanuel Macron: Aby Únia prežila, musí sa stať mocnosťou

Rozhovor s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Rusko nikam nezmizne a vojna na Ukrajine nebude mať čisto vojenské riešenie, hovorí francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre SME, Hospodářske noviny a Gazetu Prawnu.

S denníkmi stredoeurópskeho regiónu hovoril pri príležitosti konania prvého summitu Európskeho politického spoločenstva, ktorého vznik inicioval.

Ak má Európska únia prežiť, musí byť viac než len spoločným trhom, musí sa premeniť na mocnosť, argumentuje. Spoločná obrana však nemá byť ani náhradou za NATO.

Počas vojny na Ukrajine ste viackrát telefonovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ako na vás pôsobil? Koná racionálne?

Keby bol racionálny, nevyvolal by vojnu. Prezident Putin urobil vážnu chybu, ktorou je agresia voči Ukrajine. Zaznamenal som, že v Česku a v niektorých ďalších krajinách sa konali protesty na podporu Ruska alebo proti západným sankciám.

Všetkým, ktorí pochybujú o našich politických krokoch v tejto vojne, chcem jasne povedať, že pre vojnu sa rozhodol prezident Putin a nikto iný. Hovorím to ako človek, ktorý sa za posledných päť rokov pokúsil urobiť všetko pre to, aby s ním nadviazal úprimný dialóg. Úplne všetko.

Mnohí vás za to aj kritizovali.

Áno, niekedy ma za to kritizovali vedúci predstavitelia iných členských štátov EÚ. Geografiu však nezmeníme. Rusko nezmizne, bude naším susedom. Čo nás však teraz vedie k podpore Ukrajiny a sankcií voči Rusku? Je to princíp realizmu. Ak dovolíme, aby sa terčom agresie stal náš sused, nič nám nezaručí, že to nezájde ďalej.