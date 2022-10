Diplomat Kurfürst: Putin vyliezol na strom príliš vysoko a rebrík, ktorý má, je prikrátky

S Putinom sa bude dať rokovať, len ak prehrá vojnu.

"Rusko pristúpilo na niečo, čo je úplne bezprecedentné a nikdy to nikto nevidel ani v dejinách. Ohlásilo anexiu aj tých území, ktoré neovláda. Je to prejav zúfalstva. Ale nielen referendá, celá mobilizácia je dôsledkom neúspechu ruskej armády a neúspechu Ruska vôbec. Veď plánovalo trojdňovú vojnu zvrhnutím režimu v Kyjeve. A teraz prehráva tak, že to vidí aj ruská verejnosť a od Ruska sa odkláňajú aj krajiny, ktoré vojnu tolerovali," hovorí pre SME diplomat a politický geograf JAROSLAV KURFÜRST.

Vladimir Putin v prejave k anektovaniu okupovaných oblastí Ukrajiny privítal nových obyvateľov Ruska a zdôraznil, že je to "navždy". Prekvapilo vás niečo v tom prejave?

Bol to veľmi tradičný prejav. Tie fantázie a mytológiu som od Ruska už počul veľakrát. A teraz, keď sa to stále opakuje, je to materiál nie pre politológov, ale skôr psychoanalytikov. Vyzeralo to, ako keby bola Putinova myseľ ovládaná pocitom menejcennosti, pocitom, že Rusku a možno aj jemu osobne niekto stále krivdí a ubližuje. Takže si myslím, že to bol, žiaľ, úplne tradičný prejav.

Veľa v ňom spomínal Západ. Bol ten prejav určený do našej geopolitickej oblasti, alebo primárne domácemu ruskému publiku?

Aj, aj. Najmä si však myslím, že to bol monológ človeka, ktorý chcel seba samého nejako ospravedlniť, utvrdiť, niečo vysvetliť.

Ako bude ďalej vyzerať anexia?

Prakticky bude prebiehať skôr deanexia. Ukrajinci majú strategickú iniciatívu na bojisku, oslobodili Lyman, postupujú aj na chersonskom fronte a počty území, ktoré ovládajú Rusi, budú ubúdať.