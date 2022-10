Použije Putin jadrové zbrane? Znamenalo by to izoláciu aj reakciu Západu

Západ vyhrážky od podpory Ukrajiny neodradili.

MOSKVA, BRATISLAVA. Neblufujem, povedal 21. septembra ruský prezident Vladimir Putin v prejave keď hovoril, že v prípade ohrozenia teritoriálnej integrity Ruska „použije všetky zbraňové systémy“.

S anexiou okupovaných území Ukrajiny sa podľa expertov ešte viac zvýšilo riziko potenciálneho použitia taktických jadrových zbraní, keďže ukrajinskú protiofenzívu môže vnímať Rusko ako útok na svoje územie.

V posledných dňoch o nich hovoria ruskí propagandisti aj niektorí politici. O jadrovom útoku napísal na platforme telegram aj ruský exprezident Dmitrij Medvedev alebo čečenský líder Ramzan Kadyrov.

„Podľa môjho osobného názoru by sa mali prijať drastickejšie opatrenia, až po vyhlásenie vojnového stavu v pohraničných oblastiach (Ruska) a použitie jadrových zbraní s nízkou účinnosťou.“

Experti tvrdia, že snahou Ruska je stále primárne využiť jadrový arzenál ako formu vyhrážky dúfajúc, že to odradí Západ od dodávok zbraní Ukrajine. Riziko útoku taktickou jadrovou zbraňou je však podľa mnohých najväčšie od kubánskej krízy v roku 1962. Čo by taktická jadrová zbraň spôsobila a ako by na útok reagoval Západ?

